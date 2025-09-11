Directorul FBI, Kash Patel a declarat că un suspect reținut în urma împușcării fatale a comentatorului conservator american Charlie Kirk a fost eliberat după ce a fost interogat.

„Persoana reținută a fost eliberată după un interogatoriu realizat de forțele de ordine”, a scris Patel pe platforma X, miercuri.

„Investigația noastră continuă și vom continua să oferim informații în interesul transparenței.”

Departamentul de Siguranță Publică din Utah (DPS) și FBI conduc împreună investigația, în colaborare cu Biroul Procurorului din Utah, Biroul Șerifului din Utah și departamentele locale de poliție.

Detalii suplimentare nu au fost disponibile imediat, însă, anterior, oficialii au descris persoana reținută drept un „individ de interes” în cadrul unei conferințe de presă.

„Asasinat politic”

Într-o declarație emisă de DPS Utah câteva ore mai târziu, suspectul inițial reținut a fost identificat drept George Zinn. Totuși, Zinn a fost rapid acuzat de obstrucționare și eliberat. Un al doilea suspect, Zachariah Qureshi a fost de asemenea reținut și eliberat după interogatoriu.

„Nu există în prezent legături între împușcătură și niciunul dintre acești indivizi”, se arată în declarația DPS Utah, adăugând că o urmărire este în desfășurare.

Cu toate acestea, Cox a susținut că uciderea lui Kirk a fost un „asasinat politic”. El a declarat că, pe baza informațiilor adunate până acum, nu există indicii că o altă persoană ar fi fost implicată în împușcătură.

Comisarul Departamentului de Siguranță Publică din Utah, Beau Mason a declarat că singurele informații despre suspect au fost obținute din înregistrările camerelor de supraveghere și a avertizat că calitatea imaginilor este slabă.

„Avem aceste imagini. Le analizăm, dar sunt înregistrări de pe camere de securitate, așa că vă puteți imagina ce calitate au”, a spus el. „Știm că (suspectul) era îmbrăcat în haine complet negre, dar nu avem o descriere mai detaliată.”

Raportul DPS Utah a menționat că, în stadiul actual al investigației, împușcătura este considerată un atac țintit, în care trăgătorul a tras de pe acoperișul unei clădiri spre locația evenimentului public din curtea studențească.

Cu toate acestea, „nu pot fi oferite clarificări suplimentare pentru a proteja integritatea investigației noastre”, se arată în declarație.

Steaguri coborâte în toată țara