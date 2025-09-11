Directorul FBI, Kash Patel a declarat că un suspect reținut în urma împușcării fatale a comentatorului conservator american Charlie Kirk a fost eliberat după ce a fost interogat.
„Persoana reținută a fost eliberată după un interogatoriu realizat de forțele de ordine”, a scris Patel pe platforma X, miercuri.
„Investigația noastră continuă și vom continua să oferim informații în interesul transparenței.”
Departamentul de Siguranță Publică din Utah (DPS) și FBI conduc împreună investigația, în colaborare cu Biroul Procurorului din Utah, Biroul Șerifului din Utah și departamentele locale de poliție.
Detalii suplimentare nu au fost disponibile imediat, însă, anterior, oficialii au descris persoana reținută drept un „individ de interes” în cadrul unei conferințe de presă.
„Asasinat politic”
Într-o declarație emisă de DPS Utah câteva ore mai târziu, suspectul inițial reținut a fost identificat drept George Zinn. Totuși, Zinn a fost rapid acuzat de obstrucționare și eliberat. Un al doilea suspect, Zachariah Qureshi a fost de asemenea reținut și eliberat după interogatoriu.
„Nu există în prezent legături între împușcătură și niciunul dintre acești indivizi”, se arată în declarația DPS Utah, adăugând că o urmărire este în desfășurare.
Cu toate acestea, Cox a susținut că uciderea lui Kirk a fost un „asasinat politic”. El a declarat că, pe baza informațiilor adunate până acum, nu există indicii că o altă persoană ar fi fost implicată în împușcătură.
Comisarul Departamentului de Siguranță Publică din Utah, Beau Mason a declarat că singurele informații despre suspect au fost obținute din înregistrările camerelor de supraveghere și a avertizat că calitatea imaginilor este slabă.
„Avem aceste imagini. Le analizăm, dar sunt înregistrări de pe camere de securitate, așa că vă puteți imagina ce calitate au”, a spus el. „Știm că (suspectul) era îmbrăcat în haine complet negre, dar nu avem o descriere mai detaliată.”
Raportul DPS Utah a menționat că, în stadiul actual al investigației, împușcătura este considerată un atac țintit, în care trăgătorul a tras de pe acoperișul unei clădiri spre locația evenimentului public din curtea studențească.
Cu toate acestea, „nu pot fi oferite clarificări suplimentare pentru a proteja integritatea investigației noastre”, se arată în declarație.
Steaguri coborâte în toată țara
Kirk a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment universitar în statul Utah, miercuri. Imagini postate pe rețelele sociale par să-l arate pe Kirk stând sub un baldachin, adresându-se sutelor de studenți adunați la Universitatea Utah Valley, când un sunet asemănător unei împușcături se aude, Kirk se retrage, iar studenții încep să fugă în masă.
Un alt videoclip, filmat aproape de locul unde Kirk vorbea, pare să arate un glonț lovindu-l în gât, urmat de o pierdere masivă de sânge. El a fost transportat la Spitalul Regional Timpanogos și, câteva ore mai târziu, a fost declarat decedat.
Departamentul de Poliție al Universității Utah Valley a avut șase ofițeri care asigurau securitatea evenimentului, pe lângă echipa de securitate personală a lui Kirk, care îl însoțește constant. Aproximativ 3.000 de persoane au participat la evenimentul din curtea universității, un spațiu deschis destinat evenimentelor.
Președintele SUA, Donald Trump a confirmat că Kirk a murit în urma împușcăturii, declarând că „nu mai este printre noi.”
„Marele și chiar Legendarul Charlie Kirk a murit. Nimeni nu a înțeles sau nu a avut Inima Tineretului din Statele Unite ale Americii mai bine decât Charlie”, a scris el pe platforma sa de socializare Truth Social.
„A fost iubit și admirat de TOȚI, mai ales de mine, iar acum nu mai este printre noi.”
Trump a ordonat coborârea steagurilor din întreaga țară în bernă pentru a-l onora pe comentatorul politic.
Cunoscut pentru dezbateri confruntaționale pe campusuri
Kirk, în vârstă de 31 de ani, a cofondat Turning Point USA în 2012. Organizația nonprofit a lucrat pentru a mobiliza studenți conservatori în licee și universități. Misiunea declarată a organizației este de a „identifica, educa, forma și organiza studenți pentru a promova principiile responsabilității fiscale, piețelor libere și guvernării limitate”.
Grupul, unde Kirk a fost director executiv, a devenit un jucător cheie în politica republicană, organizând în mod regulat conferințe mari și atrăgând figuri de profil înalt din cercul lui Trump. Kirk a devenit, de asemenea, o voce importantă în mișcarea MAGA (Make America Great Again) a lui Trump.
După asasinarea sa, Turning Point USA a emis o declarație pe platforma X, cerând oamenilor să respecte intimitatea și demnitatea familiei lui Kirk, adăugând: „Fie ca el să fie primit în brațele milostive ale Mântuitorului nostru iubitor, care a suferit și a murit pentru Charlie.”
Născut și crescut în suburbiile din Chicago, Kirk a renunțat la facultate pentru a se concentra pe activism politic cu normă întreagă. El a construit o audiență largă prin evenimente pe campusuri, rețele sociale și emisiunea sa, The Charlie Kirk Show, un talk-show și podcast popular.
Era cunoscut pentru dezbaterile confruntaționale pe campusuri, inclusiv sesiunile sale „dovedește-mi că greșesc”, ca parte a turneului „American Comeback Tour”, unde membrii publicului dezbăteau cu activistul într-un cadru public. Împușcătura de miercuri de la Universitatea Utah Valley a avut loc în timpul unuia dintre aceste evenimente.