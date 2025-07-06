TÜRKİYE
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İlbaşı Ärdoğan İstanbulda “Togg”nıñ yaña T10F modelen sınap qarawda qatnaştı
Törkiyä ilbaşı “Togg"nıñ yaña modelen yörtep qaradı
İlbaşı Ärdoğan İstanbulda “Togg”nıñ yaña T10F modelen sınap qarawda qatnaştı
Türkiye’s EV boom is central to its green agenda, with Togg leading the shift in the nation’s automotive future. / AA
6 Июль 2025

Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan şimbä könne cirle êlektrlı avtomobil’ citeşterüçe “Togg” tarafınnan çığarılğan T10F sedan modelen sınap qaradı. Bu çara Törkiyäneñ dön’yaküläm êlektr transport çaraları (EV) tarmağında role arta baruın assızıqladı.

Çarada şulay uq Törkiyä palatalar häm birjalar berlege (TOBB) başlığı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Anadolu” törkeme idarä şurası räise Tuncay Özilhan, “Zorlu” xoldingı idarä şurası räise Äxmät Nazif Zorlu, “Turkcell” idarä şurası başlığı Şänol Kazancı häm “Tosyalı” xoldingı idarä şurası räise Fuat Tosyalı da qatnaştı.

 “Uñış tarixı”
Üzäge Angliyädä urnaşqan tikşerenü törkeme “New AutoMotive” mäğ’lümatlarına qarağanda, êçke citeşterüneñ arta baruı, zaryadka çeltäreneñ kiñäyüe häm däwlät yaqlawındağı stimul çaraları näticäsendä Törkiyä 2024 nçe yılda dön’yada êlektrlı avtomobil’lär bazarında 8 nçe urınğa kütärelde.

2024nçe yılda Törkiyädä 123 meñ 982 êlektrlı avtomobil’ satılğan. 2025 nçe yılnıñ aprel’ ayında ğına da il 11 meñ 173 danä satu belän Norvegiya häm İtaliyäne uzıp kitep, Urta diñgez illäre arasında berençe urınğa çıqtı häm dön’ya bazarında cidençe urınnı aldı.
2024 nçe yılnıñ dekabr’ ayında isä Törkiyä êlektrlı avtomobil’lär satu buyınça aylıq rekord quydı: bu ayda 17 meñ 894 avtomobil’ satıp  dön’ya külämendä altınçı urınğa kütärelde.

 New AutoMotive” Törkiyäneñ bu üseşen “uñış tarixı” dip bäyäläde häm batareya belän êşli torğan êlektrlı avtomobil’lärneñ (BEV) bazardağı öleşeneñ ber-ber artlı sigez ay däwamında 10%tan artuın belderde.

Törkiyäneñ êlektrlı avtomobil’lärne tiz üzläşterüe ilneñ “yäşel üzgäreş” kön tärtibeneñ möhim öleşe bularaq qabul itelä häm “Togg”  Törkiyäneñ avtomobil’ kiläçägen formalaştıruda töp rol’ uynıy.  

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