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Kanada belän AQŞ arasında säwdä söyläşüläre yañadan başlandı
Karni häm Tramp söyläşülärne yañadan başlaw turında kileşte
Kanada belän AQŞ arasında säwdä söyläşüläre yañadan başlandı
US President Donald Trump and Canada's Prime Minister Mark Carney talk during a family photo at the G7 Summit in Kananaskis, Canada, June 16, 2025. / Reuters
30 Июнь 2025

Kanada prem’yer-ministrı Mark Karni Kanadanıñ AQŞ texnologiya şirkätlärenä salım kertü planın kire aluınnan soñ, AQŞ belän säwdä söyläşüläreneñ yañadan başlanuın belderde.

AQŞ ilbaşı Donal'd Tramp comğa könne yasağan belderüendä, Kanadanıñ texnologiya firmalarına qarata salım kertü planın ilеbezgä turıdan-turı häm açıq höcüm dip bäyäläp, säwdä söyläşülären tuqtatuın citkergän ide.

Kanada xökümäte, säwdä kileşüenä ireşügä ömetlänep Kanadanıñ Śifrlı xezmätlär salımınnan baş tartuın belderde.

Kari ofisınnan yasalğan belderüdä Karni belän Trampnıñ söyläşülärne yañadan başlaw turında kileşüe äytelde.

Tramp uzğan comğa könne üzeneñ sośial media platformasında urtaqlaşqan yazmasında Kanadanıñ AQŞqa śifrlı xezmätlär salımın ğämälgä kertü planın däwam itäçägen belderde.

Bu salım Kanadadağı onlayn qullanuçılar belän bäyläneşkä kerüçe cirle häm çit illärdäge şirkätlärgä qağıla ide.

Salımnıñ düşämbe könne ğamälgä kerüe kötelä ide.

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