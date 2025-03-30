Qıtay, Könyaq Koreya häm Yaponiya Seulda uzğan oçraşuda irekle säwdäne nığıtırğa kileşte, diyelä urtaq belderüdä.
Bu oçraşu yakşämbe könne buldı häm soñğı biş yıl eçendä berençe tapqır şundıy däräcädä uzdırıldı. Ul AQŞ ilbaşı Donald Trampnıñ global’ säwdäne qaqşatqan küp sanda cäza tarifları kertüe fonında uzdı. Bu tariflar maşinalar, yök maşinaları häm avtomobil' öleşlären dä üz eçenä ala.
Kön’yaq Koreya häm Yaponiya zur avtomobil' êksportçıları bulsa, Qıtay da AQŞ tariflarınnan zur zıyan kürde.
Oçraşuda Kön’yaq Koreyanıñ sänäğät ministrı An Duk-gın, Yaponiya iq’tiasd, säwdä häm sänäğat’ ministrı Yoji Muto häm Qıtaydan säwdä ministrı Van Vento qatnaştı.
Öç il üzläreneñ öç’yaqlı irekle säwdä kileşüe turında söyläşülären tizlätergä çaqırdı häm "färäz itelä torğan säwdä häm investitsiya möxiten" buldıru turında kileştelär, dip äytelä belderüdä.
Kön’yaq Koreya ministrı An, öç ilgä dä urtaq global' çaralarğa "berlektä" cawap birergä kiräk, dip belderde.
"Bügenge iq’tisadi häm säwdä möxiten global' iqtisadnıñ tarqaluı bilgeläp tora," — dip äytte ul.
Tramp 2nçe aprel'dän başlap, här säwdä partnerına "gadel bulmağan" dip sanalğan ğamällärne tözätü öçen maxsus tariflar kertäçägen wäğ’dä itte.
Läkin ul uzğan atnada jurnalistlarğa "sığıluçanlıq" kürsätä aluın da äytte, häm bazarlar bu xäbärdän soñ beraz ciñel sulış aldı.