Säwdä ministrı Ömär Bolat Törkiyä êksportınıñ may ayında yıllıq bazada 2,7% qa artıp 24,8 milliard dollar belän xäzergä çaqlı iñ yuğarı aylıq däräcägä ireşüen belderde.
“Zäğıyf’ taläp häm awır köndäşlekkä qaramastan êksportıbız arta bara” dide Ömär Bolat düşämbe könne İstanbulda oyıştırılğan matbuğat oçraşuında häm bu rekord waqıyğanı citkerde.
Aylıq bazada qarağanda, êksport aprel’ ayındağı 20,8 milliard dollardan 19,4% qa artqan bulsa, import isä may ayında yıllıq nbazada 2,1% qa artıp 31,3 milliard dollarğa citte.
Törkiyäneñ tışqı säwdä balansında uzğan ayda 6,5 milliard dollar defiśit buldı, bu san 2024 nçe yılnıñ may ayı belän çağıştırğanda 0,1% qa artqan, ä êlekke ay belän çağıştırğanda 46% qa kimegän.
2025 nçe yılınıñ berençe biş ayında êksport uzğan yılnıñ şul uq ayı belän çağıştırğanda 3,5% qa artıp 110,9 milliard dollar bulğan, şul uq waqıtta import 5,7% qa artıp 152 milliard dollar bularaq terkälgän.
Sonğı 12 ayda êksport annan aldağı çor belän çağıştırğanda 1,9% qa artıp 265,5 milliard dollarğa citkän häm xäzergä çaqlı iñ yuğarı däräcägä ireşkän. İmport isä 1,4% qa artıp 352,2 milliard dollar bulğan.
May ayında Törkiyä iñ küp êksport başqarğan il 8,3% öleş belän Germaniya bulsa, ikençe urında 6,2% belän Böyekbritaniya, öçençe urında 6% belän AQŞ, ä dürtençe urında 5% belän İtaliya tora.