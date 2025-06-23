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Tähran Ormuz buğazın yabu turında uylağaç neft’ bäyäläre kütärelde
Neft’ bäyälärendäge kisken artu AQŞnıñ İzrail belän bergä İrannı bombalaw qararınnan soñ küzätelde, bu isä Tährannıñ Ormuz buğazın yabu yanawların qabat kön tärtibenä kiterde.
Tähran Ormuz buğazın yabu turında uylağaç neft’ bäyäläre kütärelde
Oil prices surge to five-month high after US strikes on Iranian nuclear sites / Reuters
23 Июнь 2025

AQŞ yal könnärendä İrannıñ atom-töş ob’yektlarına hawa höcümnäre başqarğannan soñ neft’ bäyäläre kinät kütärelde, bu xäl töbäktä kiñ qırlı bäreleş häm ênergiya ağımında özeklek mömkinlege qurquların arttırdı.  

Brent êşkärtelmägän nefte belän AQŞnıñ West Texas Intermediate (WTI) nefte tabışları kimegänçe 4%tan kübräk kütärelde.  

Ormuz buğazı qabat qurqınıç astında

Bäyälärdäge kinät artu AQŞnıñ İrannıñ Fordo, Netenz häm İsfaxandağı atom-töş qorılmalarına höcüm itüdä İzrailgä quşılu qararınnan soñ küzätelde. Bu xäl Tährannıñ dön’ya külämendä êşkärtelmägän neft’neñ yaqınça biştän ber öleşe uzuçı Ormuz buğazın yabu belän yanawların qabatlawğa kiterde.

İrannıñ “Press TV” kanalı xäbär itüençä, İran parlamentı buğaznı yabunı xuplawçı täq’dimne raslağan.

Tährannıñ moñarçı da şundıy yanawları buldı, ämma berqayçan da monı ğamälgä aşırmağan ide.

Analitiklar, buğaz tulısınça yabılmasa da, kiyerenkelekneñ artuı häm sudnolar marşrutına bulğan quqrqınıçlar taşu häm straxovkalaw çığımnarınıñ yuğarı buluına häm töbäktän neft’ ağımın çiklärgä mömkin dip kisätälär.

“Sparta Commodities”nıñ  ölkän analitigı June Goh bolay dide:
“Neft infrastrukturasına zıyan kiterü qurqınıçı arttı. Korabl’lär  töbäktän yıraqlaşaçaq”.

 “Goldman Sachs” bankı isä, ägär Ormuz buğazı öleşçä yabılsa ,neft’ ağımı ber ay däwamında yartılaş kimergä, Brent bäyäläre waqıtlıça ber miçkä öçen 110 dollarğa qadär kütärelergä mömkin dip belderde. Ämma bank xäzerge waqıtta zur özeklek bulmas dip uylıy.

13nçe  iyün’dä İzrail belän İran arasında suğış başlağannan birle Brent neft’ bäyäse  13 %qa, WTI isä yaqınça 10 %qa arttı.

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