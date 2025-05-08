Törkiyäneñ strategik produktlarınnan berse bulgan kinderne citeşterü häm üsterü mäydanı arttırıla. Monda Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan belän awıl xucalığı ministrlığınıñ tırışlıkları da bar.
Farmaśevtikada faydalanu öçen kinder citeşterü häm başqa prośesslar Törkiyä igennär idaräse kontrolendä başqarıla.
Törkiyädä kinder orlıgı citeşterü 2024 yılda 70 prośentka artıp, 556 tonnaga citte, dip xäbär itä “Anadolu agentlığı” Törkiyä statistika bürosı (TurkStat) mäğ’lümatlarına tayanıp. 2020nçe yılda bu kürsätkeç 273 tonna ide.
Kinder orlıgı citeşterü yıllar buyına üzgärep torsa da, soñgı biş yılda ul 1,335 tonna täşkil itte.
Kinderdän cepsel (hemp fibre) citeşterü isä 2020nçe yılda - 9 tonna, 2021nçe yılda - 21 tonna, 2022nçe yılda - 31 tonna, ä 2023nçe yılda 359 tonna buldı. 2024nçe yılda bu kürsätkeç 238,7 prośentka artıp, 1,216 tonnaga citte.
Kinder cepsele üsterü mäydanı 2020nçe yılda 101,000 kvadrat metr bulsa, 2024nçe yılda 8,845,000 kvadrat metrga citte.
Kinder orlıgı üsterü mäydanı da 2020nçe yılda 4,252,000 kvadrat metr bulıp, uzgan yılda 7,206,000 kvadrat metrga qadär arttı.
Törkiyäneñ awıl xucalığı tikşerenüläre häm säyasätläre ğomum idaräse (TAGEM), universitetlar häm şäxsi sektor belän bergä, citen, kinder häm qıçıtqan cepsellären faydalanıp, termoplastik häm termoset matriśalı polimer kompozit materiallar citeşterü proyektın alıp bara. Alar sugaru sistemaları häm drenaj cihazlarında faydalanıla.
TAGEM, TUBITAK häm Samsun şähärendäge “Ondokuz Mayıs” universitetı belän bergä, 2021nçe yılda tetragidrokannabinol (THC) küläme tübän bulgan “Narli” häm “Vezir” dip ataluçı ike yaña kinderçä tören üsterü proyektın başlap cibärde. Yuğarı cepselle törlärne üsterü öçen yaña tikşerenülär däwam itä.
Törkiyä şäxsi tarmağı kinderne, bigräk tä tekstil häm avtomobil tarmaqlarında, kübräk faydalanu mömkinleklären dä tikşerä.