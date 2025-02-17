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Nepal häm Qıtay “Quşaq häm yul” planınıñ qısa kileşüen imzaladı
Katmandu häm Pekin 2017nçe yılda Qıtay däwlät başlığı Si Śzin’pinnıñ “Quşaq häm yul” iniśiativasına qağılışlı täwge kileşüne imzalağan ide.
Nepal häm Qıtay “Quşaq häm yul” planınıñ qısa kileşüen imzaladı
Килешүнең имзаланышы, ике илнең дә хәзер проектларның тулы тәфсирен алга китерәчәген аңлата. / AP
17 Февраль 2025

Nepal “Quşan häm yul” iniśiativası nisbätennän Qıtay belän qısa kileşüe imzaladı. Nepal tışqı êşlär ministrı çärşämbe könne beldergänçä, 7 yıl êlek bulğan berençe kileşüdän soñ bernindi alğarış terkälmägän. Bu yaña dokument proyektlarda xezmättäşlek itü mömkinlege birä.

Xökümät räise K.P. Şarma Oli iyül’ ayında ant itep wazıyfasına kereşkännän soñ täwge çit il säfären yasıy. Ul düşämbedän birle Pekinda. Şarma Oli, Nepalnıñ ğasırlar buyı köçle bäyläneşläre däwam itüçe Hindstan urınına, tradiśiyäne bozıp, täwge räsmi säfären Qıtayğa yasadı.

Nepal häm Qıtay 2017nçe yılda Qıtay däwlät başlığı Si Śzin’pinnıñ asqorma häm säwdä bäyläneşlären üsterüne maqsat itep quyuçı “Quşaq häm yul” iniśiativasına qağılışlı dokument imzalağan ide. Tik xezmättäşlek öçen kiräkle qısalarnıñ bilgelänmäwe häm Nepalnıñ säyäsi partiyäläre arasında süz berlege täêmin itelmäw säbäple uzğan 7 yıl êçendä bernindi proyekt planlaştırılmıy yäisä başlanmıy. 

Burıç turında borçılular

Çärşämbe könne kileşüneñ imzalanuı ike ilneñ dä monnan soñ proyektta alğa baraçağın kürsätä. Tik, bu arada, burıç öçen borçılu Olinıñ koaliśiyä xökümäte êçendä bäxäslärgä kiterde. Anıñ ähämiyätle teläktäşe bulğan Nepal Kongressı partiyäse kreditlar belän finanslanuçı här proyektqa qarşı çığa.

Qıtay Katmandudan yaqınça 125 çaqrım yıraqlıqta Nepalnıñ ikençe zur şähäre Pokxarada xalıqara aêroport tözü öçen 216 million dollar kredit birde. Ob’yekt uzğan yıl xezmät kürsätä başladı.

Tik Pekin “Quşaq häm yul” uñışınıñ simvolı itep kürüçe aêroport Hindstannıñ anda baruçı oçqıçlarğa üz hawa mäydanınnan uzarğa röxsät birmäwe säbäple xalıqara reyslarda problemalar kilep çığa.

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