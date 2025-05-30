İQTISAD
1 min uqıu
İstanbulda Global’ İslami iq’tisadlar sammitı başlandı
İstanbulda İslami oyışmalarnıñ kiläçäkkä strategiya yul kartası qarala, yañalıq, risklarnı idarä itü, xezmättäşlek, yuğarı däräcäle citäkçelärneñ oçraşuı, İslami banklar häm başqalar söyläşelä
İstanbulda Global’ İslami iq’tisadlar sammitı başlandı
High level officials, experts and private sector representatives are gathering at the event. / User Upload
2 сәгать элек

 

“AlBaraka” oyıştırğan 2nçe Global’ İslami iq’tisad sammitı İslami finans häm finansqa bäyle bulmağan oyışmalarnı nığıtuga yünälep İstanbul şähärendä başlandı. Maqsat – alarnıñ totrıqlı üseş maqsatlarına ireşüenä häm yaña strategiyälär aşa global’ iq’tisadqa yoğıntı yasıy aluına yärdäm itü.

Comğa könne başlanğan häm ike kön däwam itäçäk sammit Törkiyä İnvestiśiya ofisı, İstanbul Finans üzäge (IFC), “Albaraka Törek” bankı, İstanbuldağı İbn Xaldun universitetı häm İslam xezmättäşlek Yäş’lär forumu (ICYF) xezmättäşlegendä oyıştırıldı.

Çarada yuğarı däräcäle räsmi zatlar, belgeçlär häm şäxsi tarmaq wäkilläre qatnaşa.

Sammit operaśiyälär näticälelegen arttıru, innovaśiyälärne propagandalaw, risklar belän idarä itüne köçäytü, finans kertüne yaqlaw häm tarmaq payçıları arasında xezmättäşlekne täşwiq’ itü  öçen İslami prinśiplarnı tiränräk añlawğa  iğ’tibar yünältä.

“Bez yaña yullar buldırırğa uylıybız”

Sammitta İslami iq’tisadi prinśiplarnı integraśiyäläw turında yuğarı däräcäle fiker alışular kötelä.

AlBaraka İslami iq’tisad forumı ğomum särqatibe Yousef Xassan Khalawi açılış tantanasında bolay dide: “Bez yaña yullar buldırırğa telibez. İstanbulda, Mädinädä, Londonda, Kuala-Lumpurda, Karaçida, Qahirädä häm tağın bik küp urınnarda yaña yullar buldırabız”.

Ul şulay uq İslami êkosistemanıñ ber öleşe bularaq tagın da kübräk iniśiativalar buldırılırğa tiyeşlegen dä östäde.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us