“AlBaraka” oyıştırğan 2nçe Global’ İslami iq’tisad sammitı İslami finans häm finansqa bäyle bulmağan oyışmalarnı nığıtuga yünälep İstanbul şähärendä başlandı. Maqsat – alarnıñ totrıqlı üseş maqsatlarına ireşüenä häm yaña strategiyälär aşa global’ iq’tisadqa yoğıntı yasıy aluına yärdäm itü.
Comğa könne başlanğan häm ike kön däwam itäçäk sammit Törkiyä İnvestiśiya ofisı, İstanbul Finans üzäge (IFC), “Albaraka Törek” bankı, İstanbuldağı İbn Xaldun universitetı häm İslam xezmättäşlek Yäş’lär forumu (ICYF) xezmättäşlegendä oyıştırıldı.
Çarada yuğarı däräcäle räsmi zatlar, belgeçlär häm şäxsi tarmaq wäkilläre qatnaşa.
Sammit operaśiyälär näticälelegen arttıru, innovaśiyälärne propagandalaw, risklar belän idarä itüne köçäytü, finans kertüne yaqlaw häm tarmaq payçıları arasında xezmättäşlekne täşwiq’ itü öçen İslami prinśiplarnı tiränräk añlawğa iğ’tibar yünältä.
“Bez yaña yullar buldırırğa uylıybız”
Sammitta İslami iq’tisadi prinśiplarnı integraśiyäläw turında yuğarı däräcäle fiker alışular kötelä.
AlBaraka İslami iq’tisad forumı ğomum särqatibe Yousef Xassan Khalawi açılış tantanasında bolay dide: “Bez yaña yullar buldırırğa telibez. İstanbulda, Mädinädä, Londonda, Kuala-Lumpurda, Karaçida, Qahirädä häm tağın bik küp urınnarda yaña yullar buldırabız”.
Ul şulay uq İslami êkosistemanıñ ber öleşe bularaq tagın da kübräk iniśiativalar buldırılırğa tiyeşlegen dä östäde.