TÖRKİ DÖNYA
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Ärdoğan Tön’yaq Kipr Törek cömhüriyätennän başqa Törki dön’yanıñ tulı bulmawın belderde
Ärdoğan: “Tön’yaq Kipr Törek cömhüriyäte bulmağan Törki dön’ya ğailä fotosınıñ härwaqıt tulı bulmawın uylıybız”,-dide.
Ärdoğan Tön’yaq Kipr Törek cömhüriyätennän başqa Törki dön’yanıñ tulı bulmawın belderde
On the ongoing war in Ukraine, Erdogan said: “We will continue our intensive contacts with both countries (Russia-Ukraine) toward achieving a comprehensive ceasefire and a just peace.” / AA
12 сәгать элек

Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Tön’yaq Kipr Törek cömhüriyäte Törki däwlätlär oyışmasına kertelmägän oçraqta törki dön’yanıñ "tulı" bulmawın äytte.

Ul çärşämbe könne Vengriyä başqalası Budapeştta uzğan Törki däwlätlär oyışmasınıñ räsmi bulmağan sammitında: “Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyätennän başqa Törki dön’yanıñ ğailä räseme härwaqıt tulı bulmayaçaq,” dip belderde.

2022nçe yılnıñ noyabrendä Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäte Sämärqand sammitında oyışmanıñ küzätüçe äğ’ası bulıp kergän ide.

“Bez (TDO) küp kirtälärne, qıyınlıqlarnı häm qarşılıqlarnı ciñep çıqtıq,” dip äytte Törkiyä liderı häm bolay däwam itte: “Älbättä, alda äle ozın yul bar, läkin min bezneñ bergäläp maqsatlarıbızğa ireşäçägebezgä ışanam.”

Ärdogan Urta koridornıñ könçığış belän könbatış arasındağı möhim yünäleş buluın belderde häm, anıñ uñışlı buluı öçen, Törki däwlätlär oyışması qısalarında nığıraq xezmättäşlek itärgä çaqırdı.

Ütkän häm bügenge töbäk konfliktları turında söyläp, ul bolay dide: “Kiprda, Qarabaxta, Bosniyada bulğan facıyğalar häm bügen Ğazzädäge xällär bezgä çiklärebez tışına çığıp uylarğa kiräklegen iskä töşerä.”

“Bez qardäşlek bäyläneşlärebez arqasında ber-berebezgä teräk bulırğa häm ber-berebezgä yärdäm itärgä tiyeşbez,” dip östäde Törkiyä ilbaşı.

Ukrainada däwam itüçe suğışqa qağılışlı, Ärdogan: “Bez ike il (Rusiyä-Ukraina) belän dä kiñ külämle ut tuqtatu häm ğadel tınıçlıq urnaştıru öçen aktiv êlemtälärebezne däwam itäçäkbez,” dip belderde.

Ärdogan, Ğazzägä qağılışlı bularaq, modern çorlar tarixında iñ zur humanitar faciğalarnıñ berse dip atadı häm BMO kisätüen xäterlätte: 14 meñ sabıy aşığıç yärdämsez ülem qurqınıçı astnda.

Ärdogan, şulay uq, Vengriyägä säfärennän qanäğät buluın belderde, bu il belän “tirän duslıq bäyläneşläre” barlığın assızıqlap, sammitnıñ berençe tapqır küzätüçe ildä ütkärelüen häm bu adımnıñ Vengriyägä birelgän ähämiyätne çağıldıruın äytte.

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