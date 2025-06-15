SÄYÄSÄT
2 min uqıu
Fahrettin Altun: “Kipr säyäsät tügel, qärdäşlek mäs’äläse”, - dip äytte
Törkiyä İlbaşı idaräseneñ Êlemtä başlığı Fahrettin Altun, Kiprnıñ urtaq milli däğwa buluın belderep, törek yağınıñ tigezlegeneñ tanıluın täêmin itäçäk ike däwlätle çişeleşkä çaqırdı
Fahrettin Altun: “Kipr säyäsät tügel, qärdäşlek mäs’äläse”, - dip äytte
Altun highlighted President Erdogan’s UN call for recognition of the TRNC. / AA
15 Июнь 2025

Törkiyä İlbaşı idaräseneñ Êlemtä başlığı Fahrettin Altun Kiprnıñ Törkiyä öçen tışqı säyäsät mäs’äläse genä tügel, ä urtaq qärdäşlek bağlanışlarına nigezlängän milli däğwa buluın äytte.

Lefkoşada oyıştırılğan konferenśiyädä çığış yasawçı Altun, Kipr grek liderlığındağı ENOSİS xäräkäte häm êtnik çistartu tırışuları qısalarında Kipr töreklärenä qullanılğan basımnı häm qırıslıqnı xäterlätep, bolarnıñ tirän yaralar qaldıruına basım yasadı.

Altun böten diplomatik tırışular näticäsez qalğannan soñ Törkiyäneñ, garant il xoquqın qullanıp, 1974nçe yılda Kipr tınıçlıq xäräkäten başlatuın xäterlätte.

Altun bu xäräkätneñ Kipr törekläre öçen tarixi borılış noqtası buluın häm tınıçlıq belän iminlek çorınıñ başlanğıçın täşkil itüen belderde.

Ul waqıttan birle Kipr törekläreneñ tınıçlıq söyläşülären häm federal çişeleş êzlänülären härwaqıt yaqlawların iskärtep uzuçı Altun Kipr grek yağınıñ isä bu tırışularnı küp tapqır cawapsız qaldıruın äytte.

2004nçe yıldağı Annan planı referendumın xäterlätüçe Altun referendumda Kipr törekläreneñ 65%ınıñ uñay tawış birüen, moña bärabär Kipr greklarınıñ 76%ınıñ tiskäre tawış birep, BMO yaqlağan tınıçlıq iniśiativasın totqarlawın belderde.

Altun Awrupa Berlegen dä, şuşı näticäne kürmämeşkä salınıp, Kipr grek tarafın beryaqlı bularaq äğza itep qabul itüen tänqitläde häm Kipr törekläreneñ ixtıyarınıñ sanğa suğılmawına basım yasadı.

Distä yıllar däwamında federativ däwlät tözelüe belän bäyle söyläşülärneñ uñışsız buluına basım yasawçı Altun monnan arı suveren tigezlek häm ike däwlätle çişeleş nigezendä yaña yulnı üz itü waqıtınıñ citüen bilgeläp uzdı.

Altun Törkiyäneñ Kipr törekläreneñ tigez xalıqara statusqa iyä buluı häm xoquqların tulısınça saqlaw mäs’äläsendäge täwäkkälegenä dä basım yasadı.

Ärdoğannıñ Tönyaq Kipr Törek Cömhüriyäteneñ tanıluı mäs’äläsendäge qatğilığı

Altun, Änkaranıñ Tönyaq Kipr Törek Cömhüriyätenä qaqşamas yärdämen täqrarlap, İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğannıñ xalıqara mäydanda Tönyaq Kipr Törek Cömhüriyäten tanırğa çaqıruın xäterlätte.

Altun, Ärdoğannıñ Berläşkän Millätlär Oyışmasınıñ 77nçe ğomum şurasındağı (general assambleyasındağı) çığışın iskä töşerep, biredä Törkiyä Däwlät başlığınıñxalıqara cämäğätçelekne Tönyaq Kipr Törek Cömhüriyäten möstäqil däwlät bularaq tanırğa çaqıruın belderde.

2025nçe yılnıñ may ayında Tönyaq Kiprğa yasağan säfäre waqıtında İlbaşı Ärdoğan Törkiyäneñ Tönyaq Kipr Törek Cömhüriyäteneñ xalıqara mäydandağı torışın nığıtu yöklämäsen täqrarlağan häm Tönyaq Kipr Törek Cömhüriyäten hiç yalğız qaldırmayaçaqların beldergän ide.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us