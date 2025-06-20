Rusiyä häm Qazaqstan atom-töş êlektr stansiyäse tözü öçen waqıt planın bilgeläwçe dokumentlarğa qul quydı.
Bu kileşüne Rusiyäneñ atom-töş ênergiäse korporatsiyäse “Rosatom” general direktorı Aleksey Lixaçev häm Qazaqstannıñ atom-töş ênergiyäse agentlığı räise Almasadam Satqaliyev imzaladı. Dokumentlar Sankt-Peterburg Xalıqara İqtisadi Forumı waqıtında ütkän tantanada imzalandı, dip xäbär itä “RIA Novosti” agentlığı.
Moña qadär Qazaqstan “Rosatom”nı ildä zur kuätle atom-töş êlektr stansiyäse tözü öçen xalıqara konsortsium citäkçese itep saylağan ide.
Rusiyä ilbaşı Vladimir Putin noyabr ayında Qazaqstanga säfär yasap, il belän ênergiä häm sänäğät ölkäsendä xezmättäşlekne arttıru turında söyläşte. Qazaqstan nefteneñ küp öleşen Rusiyä aşa êksportlasa da, alternativ yullar êzli.
Ütkän oktyabr ayında Qazaqstan üzeneñ berençe atom-töş êlektr stansiyäsen tözü öçen tawış birde. İlbaşı Qasıym-Jumart Tokayev qul astında başqarıluçı bu plannı qayber qazaqlar tänqıytläde.