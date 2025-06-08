TÖRKİ DÖNYA
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Qırğızstan Oş şähärendäge iñ biyek Lenin häykälen alıp taşladı
Oş räsmi zatları monıñ miğmari häm êstetik maturlık öçen yasaluın açıqladı
Qırğızstan Oş şähärendäge iñ biyek Lenin häykälen alıp taşladı
Officials stated the removal was not meant to be political. / AA
8 Июнь 2025

Qırğızstannıñ ikençe zur şähäre bulğan Oşta räsmi zatlar Urta Aziyadağı iñ biyek Vadimir Lenin häykälen alğannar.

23 metr biyeklektäge bu häykäl Qırğızstan Sovyetlar berlegeneñ ber öleşe bulğanda 1975 yılda salınğan ide.

Şimbä könne urtaqlaşılğan fotoräsemnärdä häykälne kran belän aluların kürep bula.

Sovetlar berlegeneñ ber öleşe bulğan şaqtıy il milli tanıqlıqlarına qabat şäkel birergä tırışıp, Rusiyä belän bağların kimetä. Bu häykälne alu cämğıyät’neñ iğtibarın artıq cälep itmiçä çınğa aştı.

Oş räsmi zatları bu adımnı rutin şähärne maturaytu êşe dip atadı.

Räsmi zatlar şulay uq Sankt Peterburg häm Belgorodta da Lenin häykälläreneñ alıp taşlanuın yäisä başqa urınnarğa küçerelüen belderde häm bu mäs’äläne säyäsätkä bäylämäw zarurlığın citkerde.

Häykäl urınına bayraq quyılaçaq, başqa Bişkäktä monnan alda alınğan häykäl urınına da bayraq kiterelgän ide.

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