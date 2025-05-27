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Ärdoğan, Äliyev häm Şärif Laçın xalıqara aêroportın açaçaq
Laçın xalıqara aêroportı Azärbaycan 2020 yılda Ärmänstan belän suğışta qazanğan cirlärdä tözegän öçençe hawa mäydanı bulaçaq
Ärdoğan, Äliyev häm Şärif Laçın xalıqara aêroportın açaçaq
The Fuzuli International Airport was opened on October 26, 2021 with the participation of Erdogan and Aliyev. / AA
4 сәгать элек

Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Azärbaycan däwlät başlığı İlham Äliyev häm Paqıstan prem’yer-ministrı Şahbaz Şärif çärşämbe könne Laçın xalıqara aêroportınıñ açılışın yasayaçaq.

Laçın xalıqara hawa mäydanı Azärbaycan 2020 yılda Ärmänstan belän suğışta qazanğan cirlärdä tözegän öçençe hawa mäydanı bulıp tora.

Diñgezdän 1800 metr biyeklektä urnaşqan aêroport taw qıyaların uyıp tözelde. Ul Azärbaycandağı iñ biyek hawa mäydanı bularaq iğtibarnı cälep itä.

Aêroport 2021dä tözelä başladı, Laçın şähär üzägenä 30 çaqrım, Şuşağa 70 çaqrım häm Kälbäcärgä 60 çaqrım yıraqlıqta urın ala.

Oçqıç yulınıñ ozınlığı – 3 meñ metr, kiñlege 60 metr.

Aêroport terminalı binası isä sägätenä 200 yulçığa xezmät kürsätä.

Qarabaxtağı öçençe xalıqara aêroport

Azärbaycan prem’yer-ministrı Ali Asadov 26 mayda imzalağan qararnamä belän Laçın hawa mäydanına xalıqara status birelde.

Bu statuska belän bäyle mäğlümat xalıqara oyışmalarğa da citkerelep, Azärbaycandağı xalıqara aêroport sanı barlığı 9 buldı.

Monnan alda Azärbaycan tarafınnan qotqarılğan töbäklärdä tözelgän berençe hawa mäydanı bulğan Fuzuli xalıqara aêroportı 2021 yılnıñ 26 oktäbrendä Ärdoğan häm Äliyev qatnaşında açılğan ide.

İke lider şulay uq 2022 yılnıñ 20 oktäbrendä Zengilan xalıqara hawa mäydanın da açqan ide.

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