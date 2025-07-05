Törkiyä İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan artqan kiyerenkelek şartlarında Rusiyä belän Azärbaycannı tınıç bulırğa çaqırıp, Änkaranıñ häm Mäskäw häm dä Baqı belän “tirän häm strategik bağlanışlarğa” iyä buluına basım yasadı.
Azärbaycannan qaytqan çaqta oçqıçta jurnalistlarğa belderü yasawçı Ärdoğan: “Änkaranıñ iñ zur teläge – küñelsez waqiğalarnıñ Mäskäw belän Baqı arasındağı mönäsäbätlärdä tözätelmäslek zararlarğa yul açmawı”, - dide.
Ärmänstan belän Azärbaycan arasındağı tınıçlıq kileşüenä dä tuqtalıp uzuçı Ärdoğan: “Şuşı tınıçlıq kileşüe belän bergä yaña häm tarixi forsat täräzäläreneñ açıluına şahit bulaçaqbız”, - dip äytte.
İlbaşı Ärdoğan Azärbaycannıñ könbatışın Naxçıvanğa totaştıruın planlaştırğan häm Qıtaydan Törkiyä belän Rusiyägä qädär barıp citkän strategik yul buluı kötelgän Zängäzur koridorınıñ barı tik Azärbaycan öçen genä tügel, böten töbäk öçen forsatlar täqdim itüen belderde.
Änkaranıñ bu yünäleşne “geo-iqtisadi inqilab” bularaq kürüenä iğtibarnı yünältüçe Ärdoğan Ärmänstannıñ baştaraq Zängäzur koridorına qarşı çığuın, fäqät xäzer iqtisadi integraśiyägä quşılu mäs’äläsendä tağın da yomşaq qaraş totışın kürsätüen iskärtep uzdı.
Waşington belän Änkara arasındağı “F-35” tapşırıluı mäs’äläsen dä quzğatuçı Däwlät başlığı Ärdoğan AQŞ İlbaşı Tramp çorında Törkiyägä “F-35”lärneñ êtaplı räweştä tapşırıluın kötüen häm AQŞ İlbaşınıñ “kileşüebezgä tuğrılıqlı bulaçağın” ömet itüen äytte. “F-35” mäs’äläseneñ Törkiyä öçen barı tik xärbi texnologiyä belän bäyle bulmawın belderüçe Ärdoğan: “Bu bigräk tä NATO kebek global platformalarda köçle urtaqlıqlar belän dä bäyle”, - dide.
Töbäktäge daimi tınıçlıqnıñ İzrailneñ utnı tuqtatunı bozuı arqasında urnaştırıla alınmawına basım yasawçı Ärdoğan Änkaranıñ mondıy waqiğalarnıñ qabatlanuın totqarlaw öçen êşläwen belderde.
Törkiyäneñ İran häm İzrail arasındağı utnı tuqtatunıñ Ğazzä öçen dä utnı tuqtatu qapqasın açuına ışanuın äytüçe Törkiyä Däwlät başlığı “Xamas”nıñ bu mäs’älädä yaxşı niyät kürsätüen bilgeläp uzdı.
Süriyä mäs’äläsenä dä tuqtalıp uzuçı Ärdoğan Törkiyäneñ Süriyä mäs’äläsendäge qızıl sızıqlarınıñ anıq buluın, terror oyışmaların yäki alarnıñ bäyläneşle törkemnären legitimlaştıraçaq bernindi plannı da qabul itmäyäçäklärenä basım yasadı.
“İrekle säwdä töbäkläre, logistik üzäklär häm çik buyı bazarları kebek modellärne Süriyäneñ tönyağında tormışqa aşıra alabız”, - dip äytüçe İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan, Azärbaycan Däwlät başlığı İlham Äliyev belän ütkärgän söyläşüne telgä alıp: “Qardäşem Äliyev tabiği gaz mäs’äläsendä Süriyägä härtörle yärdäm kürsätergä äzer buluın äytte”, - dip belderde.