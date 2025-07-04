TÜRKİYE
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Törkiyä ilbaşı Azärbaycanda
Ul 17nçe İq’tisadıy xezmättäşlek oyışması sammitında qatnaşa.
Törkiyä ilbaşı Azärbaycanda
The summit is being held in the Karabakh region, while Erdogan first landed in Fuzuli before traveling to the host city.(Photo: AA) / AA
4 Июль 2025

Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan äğ’za illär arasındağı iq’tisadıy bäyläneşlärne nığıtu maqsatında oyıştırılğan häm möhim regional’ forum bulğan İq’tisadıy xezmättäşlek oyışmasınıñ 17 nçe sammitında qatnaşır öçen Azärbaycanğa kitte.

Cıyın Qarabax töbägendäge Xankände şähärendä uza.

Ärdoğan comğa könne başta Füzuligä kilde, annan soñ sammit uzaçaq şähärgä kitte.

İlbaşı Ärdoğan belän bergä säfärdä tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan, säwdä ministrı Ömär Bolat, transport häm asqorma ministrı Abdulkadir Uraloğlu, ğailä häm sośial’ xezmätlär ministrı Maxinur Özdämir Göktäş ta qatnaşa.

10 äğ’zalı İq’tisadıy xezmättäşlek oyışması blogınıñ citäkçeläre säwdä, ênergetika, transport häm başqa möhim ölkälärdä xezmättäşlekne nıgıtu mäs’älälären qarayaçak. Sammitta Ärdoğannıñ da çığış yasawı kötelä.

 Strategik platforma

1985 nçe yılda Törkiyä, İran häm Paqıstan tarafınnan nigez salınğan İq’tisadıy xezmättäşlek oyışması Sovetlar Berlege tarqalğannan soñ Urta Aziya häm Kön’yaq Kavkaz illäreneñ quşıluı belän kiñ regional’ oyışmağa äwerelde.

Sammitlar iq’tisadıy integraśiyägä täşwiq’ itü, regional’ bäyläneşlärne köçäytü häm säyäsi dialog öçen platforma bulıp xezmät itä.

 Bıyılğı cıyılış bigräk tä Azärbaycannıñ uzğan yıl Qarabaxta tulı kontrol’ urnaştıruınnan soñ Kön’yaq Kavkazğa qarata geosäyäsi qızıqsınu köçäygän waqıtta uza.

Törkiyä Azärbaycannıñ yaqın berlektäşe bularaq, Baqınıñ bäreleştän soñğı üseş omtılışların, şulay uq Aziya belän Awrupanı totaştıruçı Urta koridor proyektın da kertep – transport koridorların kiñäytü tırışlıqların yaqlıy.

Ärdoğannıñ qatnaşuı – Änkaranıñ regional’ xezmättäşlekkä  tuğrılığın häm Azärbaycan belän kiñäyep baruçı strategik partnyerlıqnı tagın ber tapqır assızıqlıy.

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