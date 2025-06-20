Törkiyä ilbaşınıñ cämäğatçelek belän êlemtä räise Fäxrettin Altun “X” platformasında, Ärmänstan premyer-ministrı Nikol Paşinyannıñ 2025 yılnıñ 20 iyünendä Törkiyägä êş säfäre belän kiläçägen citkerde.
Bu säfär waqıtında ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Paşinyannı İstanbulda qabul itüe kötelä.
“Ärmänstan xökümät räise Nikol Paşinyan 2025 yılnıñ 20 iyünendä bezneñ ilgä êş säfäre belän kiläçäk. İlbaşıbız Räcäp Tayyip Ärdoğan Paşinyannı İstanbulda qabul itäçäk,” dip belderde Altun.
Bu säfär ähämiyätle waqıyğa bulıp tora, çönki berençe tapqır Ärmänstan cömhüriyäte citäkçese şundıy däräcädä Törkiyägä kilä.
Ärmänstan parlamentı räise Alen Simonyan bu oçraşunıñ ähämiyätenä basım yasap, "barlıq töbäk mäsäläläre tikşereläçäk," dip äytte.
Simonyan, şulay uq, Azärbaycan belän kiyerenkelek mäsälälärenä qağılıp: "Azärbaycan belän suğış qurqınıçı xäzer minimal däräcädä, häm bez anı betergä tırışırğa tiyeşbez. Paşinyannıñ Törkiyägä säfäre şuşı yünäleştä adım bulıp tora," dip belderde.
Bu säfär ike il arasında diplomatik mönäsäbätlärne yaxşırtu häm küptän kilgän töbäk nizağların çişü öçen tırışlıqlarnı kürsätä. Küzätüçelär bu säfärne Könyaq Kavkaz töbägendäge kiyerenkelekne kimetü yünäleşendä ömetle işarä dip bäyäli.
Paşinyannıñ säfärenä ber kön qala, Azärbaycan ilbaşı İlham Äliyev Törkiyägä kilde häm Ärdoğan belän söyläşülär ütkärde. Ul Törkiyä-Azärbaycan berlege turında "bu berlek töbäktä genä tügel, böten dönyada ähämiyätle faktor bulıp tora," dip äytte.
Ärdoğan "Azärbaycan häm Ärmänstan arasında tınıçlıq urnaştıru"nı yaqlawın qabatladı.
Paşinyan Törkiyägä monnan alda ber tapqır, 2023 yılda Ärdoğannıñ inauguratsiyäsendä qatnaşu öçen kilgän ide. Ul waqıtta ul Törkiyä ilbaşın qabat saylanuı belän berençelärdän bulıp qotladı.
Änkara häm Yerevan 2021 yılnıñ axırında mönäsäbätlärne cayğa salu protsessın citäkläw öçen maxsus wäkillär bilgeläde, bu Ärmänstannıñ Karabax töbäge öçen Azärbaycan belän suğışta ciñelüennän soñ buldı.
2022 yılda Törkiyä häm Ärmänstan ike yıllıq tuqtalıştan soñ kommersiyä oçışların yañarttı.