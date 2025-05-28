TÜRKİYE
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Ärdoğan Bäysezlek könen qotlaw öçen Azärbaycanğa kitte
İlbaşı Ärdoğan Törkiyä-Azärbaycan-Paqıstan öçyaqlı sammitında häm Laçın xalıqara aêroportınıñ açılışında qatnaşa
Ärdoğan Bäysezlek könen qotlaw öçen Azärbaycanğa kitte
/ AA
28 Май 2025

Törkiyä Cömhüriyäte İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Azärbaycannıñ Bäysezlek köne çaralarında qatnaşu öçen ilneñ Laçın şähärenä säfär yasıy.

Däwlät başlığı Ärdoğannıñ, çärşämbe könne Azärbaycan İlbaşı İlham Äliyev belän oçraşıp, ikeyaqlı mönäsäbätlärgä tuqtalıp uzuı, global häm regional täräqqiyätlärne bäyäläwe küzdä totıla.

Ayıruça Ärdoğannıñ Paqıstan Baş ministrı Şahbaz Şärif dä qatnaşaçaq ikençe Törkiyä-Azärbaycan-Paqıstan öçyaqlı yuğarı däräcäle oçraşuda urın alaçağı belderelde.

Säfär qısalarında Laçın xalıqara hawa mäydanınıñ açılış tantanasında qatnaşaçaq Ärdoğan Azärbaycan Bäysezlek köne belän bäyle qotlaw häm mädäniyät çaralarına da baraçağı kötelä.

İlbaşı Ärdoğannı qayber ministrlar, ilbaşı idaräseneñ yuğarı däräcäle kiñäşçeläre häm xakimiyät partiyası räsmilärennän dä torğan yuğarı däräcäle wäkillek ozatıp yöri.

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