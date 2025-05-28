Törkiyä Cömhüriyäte İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Azärbaycannıñ Bäysezlek köne çaralarında qatnaşu öçen ilneñ Laçın şähärenä säfär yasıy.
Däwlät başlığı Ärdoğannıñ, çärşämbe könne Azärbaycan İlbaşı İlham Äliyev belän oçraşıp, ikeyaqlı mönäsäbätlärgä tuqtalıp uzuı, global häm regional täräqqiyätlärne bäyäläwe küzdä totıla.
Ayıruça Ärdoğannıñ Paqıstan Baş ministrı Şahbaz Şärif dä qatnaşaçaq ikençe Törkiyä-Azärbaycan-Paqıstan öçyaqlı yuğarı däräcäle oçraşuda urın alaçağı belderelde.
Säfär qısalarında Laçın xalıqara hawa mäydanınıñ açılış tantanasında qatnaşaçaq Ärdoğan Azärbaycan Bäysezlek köne belän bäyle qotlaw häm mädäniyät çaralarına da baraçağı kötelä.
İlbaşı Ärdoğannı qayber ministrlar, ilbaşı idaräseneñ yuğarı däräcäle kiñäşçeläre häm xakimiyät partiyası räsmilärennän dä torğan yuğarı däräcäle wäkillek ozatıp yöri.