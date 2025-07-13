TÜRKİYE
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Ärdoğan Äliyev belän telefonnan ikeyaqlı mönäsäbätlärne häm regional iminlekne söyläşte
İlbaşı Ärdoğan Änkaranıñ Könyaq Qavqazda daimi tınıçlıq öçen alıp barılğan tırışularğa yaqlawınıñ däwam itäçägenä basım yasadı
Ärdoğan Äliyev belän telefonnan ikeyaqlı mönäsäbätlärne häm regional iminlekne söyläşte
Erdogan says that Türkiye will continue to advance its relations with Azerbaijan in all areas. / AA
13 Июль 2025

Törkiyä İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Azärbaycan Däwlät başlığı İlham Äliyev belän telefon söyläşüen ütkärde. Törkiyä Cömhüriyäte İlbaşı idaräse tarafınnan şimbä könne yasalğan belderügä kürä, söyläşü waqıtında ike il arasındağı mönäsäbätlär belän regional häm global täräqqiyätlär quzğatıldı.

Söyläşü waqıtında Ärdoğan Törkiyä belän Azärbaycannıñ här ölkädä ikeyaqlı mönäsäbätlären üsterergä däwam itäçägen belderde. Ärdoğan Könyaq Qavqazda daimi tınıçlıq urnaştırıluı öçen alıp barılğan tırışularğa Törkiyäneñ yaqlawın da täqrarladı.

“Terrorçılıqtan arındırılğan Törkiyä” maqsatı belän başlatılğan barışqa da tuqtalıp uzuçı Ärdoğan bu barışnıñ töbäktäge terror oyışmalarınıñ beterelüenä öleş kertäçägen iskärtep uzdı. Ärdoğan uñışlı tämamlanaçaq bu barışnıñ töbäk iminlegen tağın da nığıtaçağına basım yasadı.

Äliyev isä “Terrorçılıqtan arındırılğan Törkiyä” maqsatı belän başlatılğan barışta Törkiyä ireşkän uñışnıñ möhimlegenä iğtibarnı yünältte. Barıştağı alğarıştan qanäğät buluın belderüçe Äliyev prośessnıñ uñışlı tögällänep maqsatına ireşäçägenä ışanuın iskärtep uzdı.

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