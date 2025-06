AFCON 2025: Nigeria ta fasa fafatawa da Libya

''A wani mataki mai ɗaure kai, an bar jirginmu yana waɗari cikin yanayi mai hatsari, kana an sauya masa wurin sauka zuwa ƙaramin filin jirgi daga filin jirgin saman Benghazi a lokacin da direba ya kammala shirin sauka a Benghazi,'' in ji NFF.