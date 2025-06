Larabawa Musulmai da Farar Fata Kiristoci? Wa ake kira ɗan ta’adda waye ba a kira da hakan?

Bayan wani dan Birtaniya farar fata ya take jama’a a wajen taron nasarar Liverpool, mahukunta sun yi gaggawar musanta ta’addanci, duk da jikkata sama da mutane 100. To me ya sa ake bayar da wata ma’ana ta daban idan baki ko Musulmi ne ya aikata hakan