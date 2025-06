‘Yan sanda sun ceto mutum 73 da aka yi garkuwa da su, sun kama 175 a Katsina

A cewar rundunar, an kama mutum 15 da ake zargi da aikata laifin fashi da makami, daya kuma an kama shi da laifin yin garkuwa da mutane, sannan an kama wasu 20 wadanda ke gidan yari bisa laifin kisa ko hannun wajen kokarin kisa.