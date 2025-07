Yayin da gobarar daji take ta kamawa a kasashe daban-daban a duniya, Uwargidan Shugaban Kasar Turkiyya, Emine Erdogan, ta yi kira ga kasashe masu arziki su raba nauyin matsalar sauyin yanayi cikin adalci da daidaito.

Ta nuna yadda sauyin yanayi ke shafar kasashe masu tasowa fiye da ƙima, inda ta ce wasu kasashe, duk da cewa ba su kai kashi 1 cikin 100 na samar da hayakin da ke gurbata yanayi ba, suna fuskantar mummunan sakamako kamar zama 'yan gudun hijirar yanayi, sannan suna rasa muhimman albarkatun abinci.

“Kasashe ba za su iya fuskantar matsaloli da yawa su kadai ba,” in ji ta, yayin da take kira ga hadin gwiwar kasa da kasa don magance wannan rashin daidaito, a yayin jawabin da ta gabatar a Majami’ar Vatican ta Pontifical Academy of Social Sciences.

Ta jaddada bukatar daukar matakan gaggawa kan sauyin yanayi da kuma Muhimmin Shirin Zero Waste na Turkiyya, tana bayyana su a matsayin matakai masu muhimmanci wajen tabbatar da adalci da dorewa ga makomar bil'adama gaba daya.

Ta soki yadda tsarin duniya ya kasa raba nauyin matsalolin cikin daidaito, tana kira ga kafa kawance masu ma'ana da suka fifita tausayi da adalci don magance kalubalen yanayi yadda ya kamata.

Babban abin da ta mayar da hankali a jawabin nata shi ne Shirin Zero Waste na Turkiyya, wanda aka kaddamar a shekarar 2017, wanda ya zama wani shiri na duniya ta hanyar kudurin Majalisar Dinkin Duniya.

Erdogan ta bayyana shirin a matsayin wanda aka gina bisa “aminci ga bil'adama” da kuma sadaukarwa ga adalcin tsakanin al'ummomi da tsararraki. \

“Muna kallon wannan ba kawai a matsayin nauyin muhalli ba, amma a matsayin gwajin tabbatar da adalci tsakanin al'ummomi da tsararraki,” in ji ta.

Shirin ya nuna yadda Turkiyya ke ganin yanayi a matsayin amana daga Allah, wanda ke bukatar tunani mai zurfi.

Misis Erdogan ta jaddada cewa hada fasaha da ka'idojin dabi'a na iya kawo mafita mai sauyi, wanda zai tabbatar da cewa alkawuran duniya sun zama aiki mai ma'ana. Ta gargadi cewa ba tare da girmama yanayi ba, alkawuran yanayi na iya zama “kama a cikin rubuce-rubuce kawai.”

Shirin Zero Waste, a cewarta, yana nuna yadda nauyin muhalli zai iya hade da adalcin zamantakewa, ta hanyar rage sharar gida da kuma inganta dabi'un dorewa a duniya baki daya.

Erdogan ta yi kira ga sauyin tunani da ta jaddada bukatar sake fasalta dangantakar bil'adama da duniya don cimma ci gaban muhalli mai dorewa. Ta danganta matsalar sauyin yanayi da batutuwa kamar talauci, hijira, da rashin daidaito.

Ta kawo alkaluma masu tayar da hankali, ciki har da mutum biliyan uku da ke rayuwa da kasa da dala 5.50 a kullum da kuma 'yan gudun hijira miliyan 70, don nuna irin tasirin da gazawar tsarin duniya ke yi ga mutane.

Wadannan kalubale, a cewarta, suna bukatar mafita ta hadin kai da aka gina bisa hadin kai, tare da daukar matakan yanayi a matsayin ginshikin gina duniya mai adalci.

UWargidan Erdogan ta jaddada jagorancin Turkiyya a kokarin jinƙai da muhalli, tana nuna yadda kasar ke karbar bakuncin kusan 'yan gudun hijira miliyan hudu da kuma ayyukan tallafinta na duniya.