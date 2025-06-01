الحرب على غزة
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حماس تعلن استعدادها للبدء "فوراً" في مفاوضات غير مباشرة لحل نقاط الخلاف بشأن غزة
أعلنت حركة حماس مساء الأحد، استعدادها للبدء فوراً في جولة مفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف، بما يؤمّن إنهاء المأساة الإنسانية، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار.
حماس تعلن استعدادها للبدء "فوراً" في مفاوضات غير مباشرة لحل نقاط الخلاف بشأن غزة
حماس: مستعدون للبدء في مفاوضات لحل نقاط الخلاف بشأن غزة / AA
منذ 9 ساعات

وقالت الحركة، في بيان نشرته على حسابها في منصة تليغرام: "نرحب باستمرار الجهود القطرية والمصرية من أجل التوصّل إلى إنهاء الحرب التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على شعبنا في قطاع غزة".

وأكد البيان استعداد الحركة "للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة، للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف، بما يؤمّن إغاثة شعبنا وإنهاء المأساة الإنسانية، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كاملٍ لقوات الاحتلال".

وفي وقت سابق الأحد أعربت مصر وقطر عن تطلعهما إلى سرعة التوصل إلى هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس لـ60 يوماً، تؤدّي إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال البيان: "نواصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة جهود تذليل العقبات التي تشهدها المفاوضات والنقاط الخلافية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بغزة بما يتيح استئناف المفاوضات غير المباشرة على أساس مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف".

والسبت أعلنت حماس أنها سلّمَت الوسطاء ردّها بشأن مقترح يتكوف، وأوضحت أن ردّها الذي لم تحدّد فحواه، جاء "بما يحقق 3 أهداف رئيسية، هي وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل من غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع".

وأكدت حماس مراراً استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصرّ حالياً على إعادة احتلال غزة، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة، كما تقول المعارضة الإسرائيلية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة في غزة خلّفَت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT Arabi
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