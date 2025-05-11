تركيا
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بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
أعلنت متحدثة وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيزور تركيا لحضور الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والمقرر عقده يومي 14 و15 مايو/أيار الجاري في مدينة أنطاليا.
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
ماركو روبيو ودونالد ترمب في البيت الأبيض بواشنطن / صورة: Reuters (Reuters)
11 مايو 2025

وفي بيان مكتوب أصدرته، اليوم الأحد، أوضحت بروس أن الوزير روبيو سيرافق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في زيارته المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو/أيار، بهدف تعزيز علاقات الولايات المتحدة مع شركائها في منطقة الخليج، وذلك قبل توجهه مباشرة إلى تركيا.

وأشارت إلى أن الوزير الأمريكي سيشارك في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو في أنطاليا، إذ سيناقش مع نظرائه عدداً من الملفات الحيوية، من بينها أولويات الأمن المشترك للدول الأعضاء، وسبل زيادة الاستثمارات الدفاعية في إطار الحلف، إضافة إلى تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وسبل إنهائها.

ومن المتوقع أن يشارك وزراء خارجية الناتو، مساء 14 مايو/أيار، في فاعلية اجتماعية تُنظَّم برعاية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وسيحضرها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ وكبار مسؤولي الحلف.

أما الاجتماع غير الرسمي الذي سيُعقد صباح 15 مايو/أيار، فمن المنتظر أن يتناول أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال الناتو، وذلك تمهيداً لاتخاذ قرارات محتملة خلال القمة الرسمية المرتقبة للحلف في لاهاي، والمقررة في يونيو/حزيران المقبل.

مصدر:AA
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