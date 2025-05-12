ونقل موقع "26 سبتمبر" الناطق باسم وزارة دفاع الجماعة عن مصدر محلي، أن "طيران العدوان الصهيوني شن سلسلة غارات على محافظة الحديدة".

ولم يتطرق المصدر على الفور إلى تفاصيل عن الأماكن المستهدفة، كما لم يصدر تعقيب فوري من إسرائيل بشأن الضربات.

وفي وقت سابق من مساء الأحد وجّهَت إسرائيل تحذيراً إلى المواطنين اليمنيين في مواني رأس عيسى والحديدة والصليف التي يسيطر عليها الحوثيون غربي اليمن، تمهيداً لمهاجمتها.

والثلاثاء الماضي شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات واسعة على العاصمة اليمنية شملت مطار صنعاء الدولي ومحطات كهرباء مركزية ومصنعاً للأسمنت، بعد يوم من إعلانه تدمير ميناء الحديدة بسلسلة غارات.

وأسفرت تلك الغارات عن سقوط 7 قتلى و94 مصاباً، بحسب ما أعلنته جماعة الحوثي.

وفي نفس اليوم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، بعد وساطة قادتها سلطنة عمان، وهو ما وُصف في إسرائيل بـ"المفاجئ"، غير أن الحوثيين أكّدوا أن الاتفاق مع واشنطن لا يشمل إسرائيل.

والأحد الماضي استهدف الحوثيون مطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ما تسبب في إصابة 8 أشخاص وفرار الملايين إلى الملاجئ.

ويقول الحوثيون إنهم يطلقون الصواريخ على إسرائيل "نصرة للفلسطينيين في غزة"، وإنهم مستمرون في ذلك ما استمرّت تل أبيب في حرب الإبادة على القطاع.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 172 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.