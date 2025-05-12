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بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية التوصل إلى "اتفاق" في محادثاتها مع الصين بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية، فيما أشار الممثل التجاري الأمريكي جميسون جرير، إلى أن التفاصيل ستُعلَن لاحقاً اليوم الاثنين.
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
أمريكا تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الصين / Reuters
12 مايو 2025

وقال جرير أمس الأحد بعد اجتماع استمر على مدى يومين في جنيف: "نحن واثقون من أن الاتفاق الذي توصلنا إليه مع شركائنا الصينيين سيساعدنا على المضيّ قدماً نحو إنهاء حالة الطوارئ الوطنية تلك”.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن الشهر الماضي "حالة طوارئ وطنية" بسبب العجز التجاري الهائل مع الصين، الذي يبلغ 2.1 تريليون دولار.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أثار ضجة عندما فرض رسوماً جمركية بنسبة 145% على البضائع الصينية، وردّت الصين بفرض رسوم انتقامية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.

وفي وقت لاحق طرح ترمب فكرة خفض الرسوم الجمركية التي فرضها على الصين من 145% إلى 80%.

واعترف وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بأن الرسوم الجمركية العالية على الواردات الصينية ستؤدي إلى انخفاض حجم التجارة، لكنه وصفها بأنها الخطوة الأولى نحو مفاوضات تجارية أوسع، مؤكداً أن الأمريكيين سيستفيدون من هذا النهج الصارم على المدى الطويل.

وعقد الوفد الصيني مؤتمراً صحفياً لاحقاً وصف فيه ما حدث بأنه "حوار صريح ومتعمق وبنَّاء". وقال نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، إن الجانبين اتفقا على "إنشاء آلية تشاور" لإجراء مزيد من المناقشات حول القضايا التجارية والاقتصادية.

مصدر:TRT Arabi
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