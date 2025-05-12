الحرب على غزة
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النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، أنه باع جميع أسهمه في شركة "باز" ​​الإسرائيلية بسبب تزويدها المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بالوقود.
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة / AA
12 مايو 2025

وأصدر صندوق الثروة النرويجي بياناً، الأحد، بشأن إنهاء استثماره في شركة النفط والغاز الطبيعي التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها.

وجاء في البيان أن "شركة "باز" تقدم خدماتها للمستوطنات في الضفة الغربية ما يسهم في استمرار هذه المستوطنات، وأن هذا الوضع يتعارض مع القانون الدولي.

وجاء في البيان أن هذا القرار اتخذ تماشياً مع توصية مجلس الأخلاقيات بشأن تورط الشركة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتقرر إزالة هذه الشركة من محفظة الصندوق.

ويملك صندوق الثروة النرويجي 1.5% من الأسهم المتداولة علناً لأكثر من 8 آلاف و500 شركة في جميع أنحاء العالم، وهو معروف بمبادئه الاستثمارية الأخلاقية.

وفي 19 يوليو/تموز 2024 قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشدّدة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

وشركة باز هي أكبر شركة لتشغيل محطات الوقود في إسرائيل وتدير تسع محطات في الضفة الغربية المحتلة.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 962 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.

مصدر:TRT ARABI
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