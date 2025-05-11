وقال الرئيس أردوغان في منشور له عبر موقع إكس: "أسأل الله لأمهاتنا، اللاتي لا نستطيع رد جميلهن مهما فعلنا، أعماراً مباركة وسعيدة ومليئة بالخير، مع عائلاتهن وأولادهن وأحبائهن".

وأضاف: "أستذكر والدتي الحبيبة في المقام الأول، وجميع الأمهات اللاتي انتقلن من دار الفناء إلى دار البقاء، بالرحمة والامتنان"

كما قدم أردوغان تهانيه بشكل خاص إلى أمهات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن. وأستذكر، كذلك بالرحمة، جميع أمهات غزة اللاتي بلغن مرتبة الشهادة في حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 19 شهراً.

وهنّأ الرئيس التركي عقيلته وبناته في عيد الأم، معرباً عن شكره لهن جراء "صبرهن وتضحياتهن وجهودهن". وتضمن المنشور أيضاً صوراً للرئيس التركي مع والدته تنزيلة أردوغان.