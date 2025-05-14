جاء ذلك في بيان لرئاسة الوزراء الإيطالية، الثلاثاء، بشأن المحادثة الهاتفية بين الرئيس أردوغان ورئيسة الوزراء ميلوني مساء الثلاثاء.

وقال البيان: "في ضوء تصريح تركيا بشأن استعدادها لاستضافة إسطنبول محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، ناقش الزعيمان وجهات النظر الدبلوماسية وأكدا دعمهما للسلام العادل والدائم في أوكرانيا".

وحسب البيان، شكرت ميلوني أردوغان على جهود تركيا للتوصل إلى حل تفاوضي لإنهاء الصراع. كما أكدت مجدداً أنها تتوقع من روسيا الاستجابة للدعوة إلى محادثات على أعلى مستوى، كما فعلت أوكرانيا، وقبول وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط لمدة 30 يوماً، "الأمر الذي يُظهر بوضوح رغبتها في تحقيق السلام".

ومن المنتظر أن تستضيف إسطنبول محادثات بين روسيا وأوكرانيا في 15 مايو/أيار الحالي.

وخلال مؤتمر صحفي، السبت، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استئناف المحادثات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة الخميس المقبل في إسطنبول، بعد توقفها عام 2022.

وقال الكرملين، في بيان، الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم دعمه الكامل لمبادرة نظيره الروسي، بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.