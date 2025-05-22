الحرب على غزة
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مستوطنون يُحرقون منازل وممتلكات لفلسطينيين غرب سلفيت في الضفة الغربية
أحرق مستوطنون إسرائيليون، مساء الخميس، عدداً من المنازل الفلسطينية بعد اقتحامهم أطراف بلدة بروقين غرب محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية.
مستوطنون يُحرقون منازل وممتلكات لفلسطينيين غرب سلفيت في الضفة الغربية
مستوطنون إسرائيليون يحرقون منازل فلسطينية شمالي الضفة / إعلام فلسطيني محلي
22 مايو 2025

وهاجمت مجموعة من المستوطنين أطراف البلدة، وأضرمت النيران في عدد من المنازل، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة واندلاع حرائق واسعة في المنطقة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وانتشرت مقاطع مصورة تظهر اندلاع النيران في عدة مواقع ببلدة بروقين.

جاء ذلك إثر إعادة قوات إسرائيلية اقتحام البلدة، مساء الخميس، بعد بضع ساعات من انسحابها منها، وفق وكالة "وفا" التي أوضحت أن الجيش اقتحم البلدة بعدد كبير من الآليات العسكرية، وأغلق شوارع داخلية، ودهم عدة منازل وشرع بتفتيشها.

وظهر الخميس، انسحب الجيش الإسرائيلي من بلدتي بروقين وكفر الديك المجاورة لها، بعد عملية عسكرية استمرت 9 أيام، تخللها قتل شاب فلسطيني، وحملة اعتقالات وتحويل منازل لثكنات عسكرية، بحجة البحث عن منفذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة زوجها.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT Arabi
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