تركيا
2 دقيقة قراءة
"تهدف لتشويه حرب الاستقلال".. أنقرة تدين تصريحات يونانية بشأن مزاعم أحداث "بونتوس"
أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، تصريحات السلطات اليونانية حول مزاعم أحداث "بونتوس"، مشددة على أن المزاعم تهدف "إلى تشويه حرب الاستقلال، التي بدأت في 19 مايو/أيار 1919 بقيادة مصطفى كمال أتاتورك".
"تهدف لتشويه حرب الاستقلال".. أنقرة تدين تصريحات يونانية بشأن مزاعم أحداث "بونتوس"
وزارة الخارجية التركية / TRT Arabi
19 مايو 2025

جاء ذلك تعقيباً على فاعليات وتصريحات لمسؤولين في اليونان بمناسبة ذكرى أحداث "بونتوس" المزعومة.

وقالت الخارجية التركية في بيان: "ندين التصريحات المملوءة بالترهات الصادرة عن السلطات اليونانية بذريعة ذكرى مزاعم بونتوس، العارية من الصحة، التي لا تتوافق إطلاقاً مع الحقائق التاريخية".

وأعربت عن رفضها القاطع لهذه التصريحات "التي تهدف من خلال رمي اتهامات وهمية إلى تشويه حرب الاستقلال، التي بدأت في 19 مايو/أيار 1919" بقيادة مصطفى كمال أتاتورك.

وأشارت إلى أن الفظائع التي ارتكبها الجيش اليوناني في منطقة الأناضول التي احتلها بدعم من القوى الإمبريالية آنذاك، “تعد حقيقة تاريخية، بينما المساعي الواهية للسياسة اليونانية اليوم لقراءة الماضي بشكل معكوس، لا جدوى منها”.

ولفتت الوزارة إلى أن الفظائع اليونانية في الأناضول انعكست في تقارير لجنة التحقيق التابعة لدول الحلفاء، وسُجلت في المادة 59 من معاهدة لوزان للسلام، وأوضح البيان أن اليونان حُكم عليها أيضاً بدفع تعويضات عن انتهاكها لقوانين الحرب.

وأكدت الخارجية التركية أن أنشطة وفاعليات "بونتوس" التي ظهرت أواخر القرن الـ19 امتداد لخطة "اليونان الكبرى" (فكرة ميغالي)، جرى إحباطها إلى الأبد بفضل النضال الصلب للشعب التركي.

ودعت أنقرة السلطات اليونانية إلى التخلي عن سياسة "استغلال الأحداث التاريخية المذكورة لأغراض شعبوية".

وتابعت: "ندعوكم لإحياء ذكرى الجرائم الوحشية المرتكبة ضد الأتراك وغيرهم من الجماعات العرقية، بدءاً من مجزرة تريبولي عام 1821".

وشددت على ضرورة وضع حد لمثل هذه المحاولات التي تهدف إلى الإضرار بالعلاقات بين تركيا واليونان، والتي شهدت تقدماً إيجابياً في السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس كتب منشوراً على فيسبوك بشأن مزاعم "بونتوس" الباطلة.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us