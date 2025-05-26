الحرب على غزة
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إعلام عبري: إسرائيل تشجع الدول بملايين الدولارات لنقل سفاراتها للقدس
كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، أن "الحكومة الإسرائيلية تعرض تقديم ملايين الدولارات مساعداتٍ للدول التي تقرر نقل سفاراتها إلى مدينة القدس".
إعلام عبري: إسرائيل تشجع الدول بملايين الدولارات لنقل سفاراتها للقدس
الاحتلال الإسرائيلي يشجع الدول بملايين الدولارات لنقل سفاراتها للقدس / AA
منذ 19 ساعات

وقالت القناة في تقرير: "ستقدم إسرائيل مساعدات بملايين الدولارات للدول التي تقرر نقل سفاراتها إلى القدس".

وأضافت: "وفقاً للاقتراح، ستُقدم هذه المساعدة، من بين سبل أخرى، من خلال المساهمة في تمويل النفقات المتعلقة بإنشاء أو نقل السفارات".

وترفض معظم الدول نقل سفاراتها إلى القدس، معتبرةً ذلك تأييداً ضمنياً لإعلان إسرائيل القدس عاصمة لها، ما قد يقوّض الجهود الدولية لحل الدولتين، ويؤدي إلى تهميش حقوق الفلسطينيين في القدس الشرقية كعاصمة لدولتهم المستقبلية.

والدول التي لها سفارات في القدس هي الولايات المتحدة الأمريكية وكوسوفو وهندوراس وغواتيمالا وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي.

مصدر:TRT ARABI
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