وفي بيان عبر منصة إكس، قال سيبيها إنه التقى نظيره التركي هاكان فيدان، في مدينة أنطاليا التركية على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضاف أنه أطلع الوزير فيدان على آخر المستجدات الميدانية في ما يخص الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأردف سيبيها: "مركز الدبلوماسية العالمية أصبح الآن في تركيا، التي تلعب دور وساطة نشطاً، ونحن نقدِّر ذلك".

وشدد على أن أوكرانيا تؤيد السلام، ومستعدة فوراً ودون قيد أو شرط لوقف إطلاق نار كامل ودائم؛ لإنهاء الحرب.

وأشار سيبيها إلى أن كييف مستعدون لإجراء محادثات مباشرة بين أوكرانيا وروسيا على أعلى مستوى.

وقال المسؤول الأوكراني: "يجب على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، التوقف عن رفض وقف إطلاق النار، وتجنب الاجتماع مع (الرئيس الأوكراني) فولوديمير زيلينسكي".

وختم: "أجرينا محادثة شاملة حول سبل دفع عملية سلام هادفة، وأنا ممتنٌّ لنظيري (فيدان) على دعمه وآرائه القيّمة".

ومن المنتظر أن تستضيف إسطنبول مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، غداً الخميس.

وخلال مؤتمر صحفي، السبت، اقترح بوتين، استئناف المحادثات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، في إسطنبول، بعد توقفها عام 2022.

وقال الكرملين، في بيان، الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدم دعمه الكامل لمبادرة نظيره الروسي، بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.