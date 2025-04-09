سياسة
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رداً على إجراءات ترمب.. الصين ترفع رسومها الجمركية على الولايات المتحدة من 34% إلى 84%
رفعت الصين رسومها الجمركية الانتقامية على الولايات المتحدة من 34% إلى 84% وذلك بدءاً من 10 أبريل/نيسان .
رداً على إجراءات ترمب.. الصين ترفع رسومها الجمركية على الولايات المتحدة من 34% إلى 84%
الصين ترفع رسومها الجمركية على الولايات المتحدة ردا على إجراءات ترمب ضدها / Reuters
9 أبريل 2025

وكانت الصين قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية.

ودخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنسبة 104% على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة حيّز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وتعهدت الصين مجدداً "بخوض المعركة حتى النهاية" ضد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في بيان سياسي مطول، جرى نشره اليوم الأربعاء، إذ ذكرت أن التجارة بين البلدين متوازنة مع دخول ضريبة بنسبة 104% على صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة حيّز التنفيذ.

وامتنعت الحكومة عن الكشف عما إذا كانت ستتفاوض مع البيت الأبيض، إذ إن الكثير من الدول الأخرى بدأت في القيام بذلك.

وكتبت وزارة التجارة في بيان: "إذا أصرت الولايات المتحدة على تصعيد قيودها الاقتصادية والتجارية، فإن الصين لديها الإرادة القوية والوسائل الوفيرة لاتخاذ إجراءات مضادة لازمة وخوض الحرب حتى النهاية".

وكانت الصين قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة، وضوابط تصدير المعادن النادرة، ومجموعة من الإجراءات الأخرى رداً على رسوم ترمب الجمركية في "يوم التحرير".

وأضاف ترمب بعد ذلك رسوماً جمركية إضافية بنسبة 50% على السلع الصينية، قائلاً إن المفاوضات معها قد انتهت.

مصدر:TRT ARABI
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