وكانت الصين قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية.

ودخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنسبة 104% على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة حيّز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وتعهدت الصين مجدداً "بخوض المعركة حتى النهاية" ضد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في بيان سياسي مطول، جرى نشره اليوم الأربعاء، إذ ذكرت أن التجارة بين البلدين متوازنة مع دخول ضريبة بنسبة 104% على صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة حيّز التنفيذ.

وامتنعت الحكومة عن الكشف عما إذا كانت ستتفاوض مع البيت الأبيض، إذ إن الكثير من الدول الأخرى بدأت في القيام بذلك.

وكتبت وزارة التجارة في بيان: "إذا أصرت الولايات المتحدة على تصعيد قيودها الاقتصادية والتجارية، فإن الصين لديها الإرادة القوية والوسائل الوفيرة لاتخاذ إجراءات مضادة لازمة وخوض الحرب حتى النهاية".

وكانت الصين قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة، وضوابط تصدير المعادن النادرة، ومجموعة من الإجراءات الأخرى رداً على رسوم ترمب الجمركية في "يوم التحرير".

وأضاف ترمب بعد ذلك رسوماً جمركية إضافية بنسبة 50% على السلع الصينية، قائلاً إن المفاوضات معها قد انتهت.