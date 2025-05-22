حضر مراسم افتتاح المهرجان، الذي يستمر 4 أيام، رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان، ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكن باك، ووالي إسطنبول داوود غول، ومسؤولون آخرون من مختلف البلدان.

وفي كلمة خلال الافتتاح، أعرب بلال أردوغان، عن سروره بالإقبال الكبير من الناس على المهرجان من الساعات الأولى لانطلاقه. وأكد أن المهرجان الثقافي أصبح تجمعاً يحافظ على الثقافة والتراث المشترك للعالم أجمع.

وأشار بلال أردوغان إلى أن المهرجان يثبت جدارته بصفته إحدى كبرى الفعاليات الثقافية والرياضية في العالم. ولفت إلى أن الأطفال في كثير من أنحاء العالم، لا سيما في غزة، محرومون من حقهم الأساسي في اللعب.

من جانبه، أعرب الوزير أشكن باك، عن سعادته برؤية الاهتمام الكبير من الأطفال والشباب في المهرجان الثقافي، ودعا باك الشباب إلى ممارسة الرياضة والمشاركة في المسابقات الرياضية، مذكِّراً بأن تركيا بلد قوي في مجال الرياضة.

جدير بالذكر أن 35 دولة تشارك في المهرجان، وسيجري تنظيم فعاليات في عديد من المجالات؛ مثل الرياضات، والألعاب التقليدية، والفنون التقليدية، وفن الطهي، وفنون الأداء المسرحي.