الحرب على غزة
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"من المسافة صفر".. كتائب القسام تعلن قتل عسكريَّين إسرائيليَّين بمدينة غزة
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، قتل عنصرَين من جنود الاحتلال الإسرائيلي في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، الثلاثاء الماضي.
"من المسافة صفر".. كتائب القسام تعلن قتل عسكريَّين إسرائيليَّين بمدينة غزة
"القسام" تعلن مقتل جنديين إسرائيليين بمدينة غزة (أرشيفية) / Reuters
8 يونيو 2025

جاء ذلك في منشور عبر منصة تليغرام، الأحد، قالت فيه "القسام" إن "مقاتليها وبعد عودتهم من خطوط القتال أكدوا الإجهاز على جنديين إسرائيليين اثنين من المسافة صفر في شارع النزاز شرق حي الشجاعية"، بتاريخ 03 يونيو/حزيران الجاري".

وفي منشور آخر صدر الأحد، قالت كتائب القسام إنها استهدفت جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" أمس السبت قرب موقع اليرموك بحي المنارة جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، دون ذكر ما أسفر عنه الاستهداف.

ويُتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخفاء الأعداد الحقيقية لخسائره في الأرواح، بخاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض تل أبيب، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات "الفصائل الفلسطينية"، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 180 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​​


مصدر:TRT Arabi
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