ونشرت الوزارة، عبر حسابها على منصة إكس، مشاهد من إطلاق الصاروخ الذي طورته شركة روكيتسان التركية، بخبرات محلية ووطنية.

وعلق رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، بالقول إن صاروخ "أطمجة" سيضرب أهدافه بعد الآن من تحت الماء أيضاً.

وفي منشور على منصة إكس، أضاف غورغون، أن قدرة إطلاق صواريخ موجهة من تحت الماء تمتلكها دول قليلة حول العالم.

وأشار إلى أن الصناعات الدفاعية التركية تخطو نحو مستقبل مستقل في البر والجو والبحر.

تجدر الإشارة إلى أنّ أول اختبار للصاروخ جرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وأطلق من سفينة "قينالي أدا" الحربية.

و"أطمجة" تعني بالتركية الصقر، وهو أول صاروخ كروز بحري تركي، يبلغ مداه أكثر من 220 كم، وهو من إنتاج شركة روكيتسان التركية للصناعات الدفاعية.

ومع دخول الصاروخ الجديد ترسانة الجيش التركي، سيستغني الأخير عن صواريخ "هاربون" الأمريكية.