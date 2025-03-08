وقالت السلطات في مؤتمر صحفي إنه جرى إطلاق النار على براد سيغمون (67 عاماً)، مساء أمس الجمعة، من مسافة قريبة بواسطة 3 موظفين متطوعين بسجن في كولومبيا.

وكان سيغمون قد اختار تنفيذ حكم الإعدام بحقه بواسطة فرقة إطلاق النار بدلاً من الحقنة المميتة، مشيراً إلى "عدم الثقة بالحقنة المميتة"، وفقاً لمحاميه.

وأوضح المحامي لشبكة غرينفيل نيوز أن سيغمون كان يخشى أن تسبب الحقنة معاناة طويلة له.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت في وقت سابق من يوم الجمعة طلباً من محامي سيغمون لوقف الإعدام.

وفي عام 2001، أُدين سيغمون بتهمة القتل الوحشي لوالدَي صديقته السابقة بمضرب بيسبول في منزلهما.