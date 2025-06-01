الحرب على غزة
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"رغم ادعاءات إسرائيل".. صحيفة عبرية: رد حماس على مقترح ويتكوف يُظهر عدم انهيارها
أفادت صحيفة عبرية، الأحد، بأن رد حركة حماس على مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار بغزة، يُظهر أنها "لم تصل إلى مرحلة الانهيار بعد"، رغم الادعاءات الإسرائيلية بأنها تتعرض لـ"ضغوط شديدة".
"رغم ادعاءات إسرائيل".. صحيفة عبرية: رد حماس على مقترح ويتكوف يُظهر عدم انهيارها
تظاهرة إسرائيلية قرب حدود غزة للمطالبة بوقف الحرب وتبادل الأسرى / AA
منذ 15 ساعات

جاء ذلك حسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، غداة إعلان حماس موقفها من مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار قدمت خلاله ملاحظات، واعتبره ويتكوف "غير مقبول".

واعتبرت الصحيفة أن رد حماس، الذي وصفته بـ"المبهم" على مقترح ويتكوف، "يُظهر مرة أخرى، أنه على الرغم من الادعاءات المتداولة في إسرائيل بأن حماس تتعرض لضغوط شديدة وأنها على وشك الانهيار، فإنها لم تصل إلى هذه المرحلة بعد".

ولفتت إلى أن حماس "تستمر بفرق صغيرة في قطاع غزة وتعد ذلك انتصاراً (..) وتقيس إنجازاتها بالطريقة التي ينظر بها العالم إلى القضية الفلسطينية وإليها، وبالطريقة التي تصبح فيها إسرائيل منبوذة بأوروبا وببين جماهير واسعة بالولايات المتحدة وأيضاً من خلال الانقسام المتزايد داخل إسرائيل".

ومساء السبت، قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن رد حركة حماس على المقترح الأخير الذي قدمه بشأن قطاع غزة "غير مقبول على الإطلاق".

وأوضح أنه سيعاد بموجب هذا الاتفاق "نصف الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) الأحياء ونصف أولئك الذين قُتلوا إلى عائلاتهم، على أن يجري خلال سريان الهدنة، التفاوض الجاد بحسن نية عبر محادثات غير مباشرة في محاولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وكانت الحركة الفلسطينية قد أعلنت السبت أنها سلمت ردها إلى الوسطاء بشأن مقترح ويتكوف، وأوضحت أن ردها الذي لم تحدد فحواه، جاء "بما يحقق 3 أهداف رئيسية هي وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل من غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع".

وأكدت حماس مراراً استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حالياً على إعادة احتلال غزة،، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة، كما تقول المعارضة الإسرائيلية.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT Arabi
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