سوريا الجديدة
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لأول مرة.. ترمب يلتقي نظيره الشرع في الرياض
اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صباح اليوم الأربعاء، مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، في لقاء هو الأول بين الزعيمين.
لأول مرة.. ترمب يلتقي نظيره الشرع في الرياض
ترمب يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض لأول مرة / Others
14 مايو 2025

وأعلن البيت الأبيض عن هذا الاجتماع، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول محتواه. وكان مسؤول في البيت الأبيض قد صرح في وقت سابق بأن ترمب وافق على لقاء الشرع خلال زيارته السعودية الأربعاء.

وفي تصريحات له خلال "منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي 2025" في الرياض، أمس الثلاثاء، أعلن ترمب أنه سيأمر برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بهدف منح شعبها "النمو والتطور".

وأضاف أنه اتخذ هذا القرار بعد مناقشته مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووصل ترمب إلى السعودية الثلاثاء، في مستهل جولة خليجية تشمل أيضاً قطر والإمارات.

مصدر:TRT Arabi
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