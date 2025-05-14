وأعلن البيت الأبيض عن هذا الاجتماع، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول محتواه. وكان مسؤول في البيت الأبيض قد صرح في وقت سابق بأن ترمب وافق على لقاء الشرع خلال زيارته السعودية الأربعاء.

وفي تصريحات له خلال "منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي 2025" في الرياض، أمس الثلاثاء، أعلن ترمب أنه سيأمر برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بهدف منح شعبها "النمو والتطور".

وأضاف أنه اتخذ هذا القرار بعد مناقشته مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووصل ترمب إلى السعودية الثلاثاء، في مستهل جولة خليجية تشمل أيضاً قطر والإمارات.