وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن عملية التبادل جرت في إطار الاتفاق الروسي-الأوكراني الذي أُبرم في 16 مايو/أيار، مشيرة إلى أن أوكرانيا سلّمت 307 جنود روس، مقابل الإفراج عن عدد مماثل من أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأكد البيان أن الجنود الروس الذين جرى استلامهم نُقلوا إلى الأراضي البيلاروسية، حيث يتلقون الدعم الطبي والنفسي اللازم، تمهيداً لنقلهم إلى روسيا لاستكمال العلاج وإعادة التأهيل في المرافق الطبية التابعة للوزارة.

وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن مبادرة تبادل الأسرى ستتواصل، في إطار الجهود الإنسانية التي يبذلها الجانب الروسي.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على منصة تليغرام، السبت، أن 307 أوكرانيين عادوا إلى ديارهم اليوم، في إطار المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى التي تشمل "1000 مقابل 1000 شخص"، وفق الاتفاق مع روسيا.

ووجّه زيلينسكي الشكر إلى جميع من ساهم في إنجاح العملية، مؤكداً أن بلاده ستواصل العمل من أجل استعادة جميع الأسرى الأوكرانيين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الجمعة، تنفيذ أولى مراحل الاتفاق، التي شملت تبادل 270 عسكرياً و120 مدنياً من كل طرف.

وكانت إسطنبول استضافت، يومي 15 و16 مايو/أيار الجاري، جولة مفاوضات سلام بين الوفدين الروسي والأوكراني، انتهت بالتوصل إلى اتفاق يقضي بتبادل ألفي أسير، إذ لعبت تركيا دوراً محورياً في إنجاح المحادثات، من خلال جهود دبلوماسية مكثفة، قادها وزير الخارجية هاكان فيدان، وبمشاركة رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، بالإضافة إلى مشاورات مع مسؤولين أمريكيين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.