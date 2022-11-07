ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لـ"الأخضر" لنهائيات كأس العالم 2022 فاز المنتخب السعودي على نظيره الآيسلندي مساء الأحد 6 نوفمبر/تشرين الثاني بهدف دون رد، في مباراة ودية على أرض استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكان المنتخب السعودي قد تأهل لنهائيات كأس العالم 2022 التي ستعقد في الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022 في قطر بعد تصدُّره ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية النهائية للمونديال برصيد 23 نقطة، وهو التأهل الذي يعد الأسرع لنهائيات كأس العالم بتاريخ المنتخب السعودي، وذلك قبل لعب السعودية آخر جولتين في المجموعة.

وتحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد يستعد المنتخب "الأخضر" لبدء مشواره في البطولة بمواجهة الأرجنتين، وذلك يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على ملعب لوسيل. ووقعت السعودية بمجموعة قوية تضم كلاً من الأرجنتين وبولندا والمكسيك، وذلك بعدما حسمت تأهلها للمرة الثانية على التوالي بعد مونديال روسيا عام 2018.

وقبيل المباراة وصف النجم العالمي مهاجم فريق الأرجنتين ليونيل ميسي المباراة أمام السعودية بأنها "صعبة"، مشيراً إلى أن سبب ذلك هو "أنها تعني بداية كأس العالم، بالنسبة للعديد من اللاعبين، ستكون هذه أول تجربة لهم في البطولة، سنلعب كما كنا نفعل".

الأكثر تأهلاً على المستوى العربي

منذ مشاركته التاريخية الأولى في مونديال الولايات المتحدة الذي عُقد في عام 1994 أصبح المنتخب السعودي ضيفاً شبه دائم على بطولات كأس العالم لكرة القدم. ولم يغب "الأخضر" السعودي إلا عن نسختين فقط من الثماني الأخيرة.

بعد تخطي "الصقور الخضراء" التصفيات الآسيوية بأريحية، إذ حقق المنتخب ستة انتصارات أول سبع مباريات بالمرحلة الأخيرة قبل الخسارة مقابل اليابان، باتت السعودية أول المتأهلين العرب وأكثر المنتخبات العربية تأهلاً للمونديال بالتاريخ بعد تأهله للمرة السادسة أعوام 1994 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.

وعلى الرغم من مشاركاتها الـ6 في بطولات كأس العالم فإن السعودية لم تتجاوز المرحلة الأولى من المجموعات إلا في مونديال 1984، بعد فوز المنتخب "الأخضر" على المغرب وبلجيكا قبل الخسارة أمام هولندا. لتنتهي رحلة المنتخب السعودي عند ثمن النهائي بخسارته أمام نظيره السويدي.

وبعد مشاركته الأولى المميزة في الولايات المتحدة لم يحظ المنتخب بسجل جيد في المباريات الافتتاحية بكأس العالم، ففي عام 2002 خسر المنتخب السعودي 8-0 من المنتخب الألماني، ولم يسجل أي هدف أو تعادل في مباريات هذه النسخة. وتعرضت السعودية أيضاً لخسارة 5-0 من روسيا صاحبة الضيافة في نسخة 2018.

تشكيلة محلية بالكامل

ترتكز تشكيلة المنتخب السعودي المشاركة في مونديال قطر بعد أيام معدودة على لاعبين محليين بشكل كامل. في حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية قال رينارد: "يوجد سوء فهم للسعودية بأوروبا، بيد أنه بلد كبير بكرة القدم. نميل إلى القول ببساطة: إنها الأموال. هذا صحيح، الوسيلة موجودة لكن السعودية بلد كرة قدم، وهذا الواقع ليس وليد الساعة. هذا بلد بتعداد يصل إلى 30 مليون نسمة، لا علاقة له بجيرانه بالشرق الأوسط. في هذا الموضوع التباس. هنا، اللاعبون كافة وُلدوا في المملكة. لا يوجد تجنيس من أي نوع كان".

ولأن النفوذ المالي للدوري السعودي للمحترفين لا يعطي رغبة للاعبين البارزين في الاحتراف خارج البلاد نجد أن لاعبي الهلال (بطل آسيا أربع مرات) يهيمنون على التشكيلة بجانب لاعبين من المنافس المحلي النصر.

فيما تعول السعودية كثيراً على لاعب الهلال سالم الدوسري الملقب بالـ"تورنيدو" (الإعصار) بثاني مونديال يشارك فيه بعد الأوّل بروسيا 2018 عندما سجل هدف الفوز 2-1 في مرمى مصر بالثواني الأخيرة، مانحاً منتخب بلاده أول انتصار له منذ مونديال 1994، إذ تغلبت السعودية على منتخب عربي آخر هو المغرب 2-1.

وإلى جانب الدوسري تعول السعودية على ياسر الشهراني في الدفاع وصالح الشهري في الهجوم، بالإضافة إلى قائد المنتخب سلمان الفرج الذي شبهه مدرب الفريق بالإيطالي تياغو موتا في كثير من النواحي، فقال عنه في حوار مع الوكالة الفرنسية إنه "صاحب قدم يسرى وتقنية استثنائية. هو تقريباً ميزان الفريق".

ما الذي ينتظر السعودية في رحلة قطر؟

لا شك أن اقتراب كأس العالم جغرافيّاً من السعودية هذه المرة سيوفر للمنتخب السعودي دعماً كبيراً من الجماهير الزائرة، لكن هذا لن يكون كافياً على الأرجح لتجنب خروج مبكر آخر من كأس العالم، وفقاً لرويترز.

وينافس المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة الصعبة، حيث سيبدأ مشواره في الحدث الكروي الأعظم بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بقيادة ليونيل ميسي بملعب لوسيل. وفي المواجهة الثانية يواجه منتخب السعودية نظيره البولندي يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني بملعب المدينة التعليمية، قبل أن يختتم دور المجموعات بلقاء المكسيك في 30 نوفمبر/تشرين الثاني بملعب لوسيل.

وخلال استقباله لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري الذين يستعدون لخوض غمار منافسات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر بعد أيام قدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التهنئة بمناسبة التأهل لكأس العالم، منوهاً بأن التأهل "أصبح شيئاً لازماً" للسعوديين ومنتخب "الأخضر".

وطلب بن سلمان من اللاعبين أن يستمتعوا بالمباريات الثلاث (في الجولة الأولى) وأن يؤدوا المباريات دون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر على أدائهم الطبيعي. مشيراً إلى صعوبة المجموعة التي وقع بها منتخب السعودية التي تضم الأرجنتين والمكسيك وبولندا، قائلاً: "ما حد يتوقع مننا حتى نتعادل أو نفوز (...) فاللي بقوله لكم فقط خليكم مرتاحين، العبوا لعبكم واستمتعوا في البطولة".

وبمقابلة مع موقع الاتحاد الدولي عام 2022 قال المدرب هيرفي رينارد: "كفريق صغير في بطولة كهذه يجب أن نؤمن بالمفاجآت، لا حدود في كرة القدم. يحدث الحظ عندما تقدّم كل ما لديك في أرض الملعب، عندما تستعد بأفضل طريقة وتصنع كل شيء لتفادي الأخطاء. إذا اجتمعت كل هذه الشروط، بمقدورك أن تحلم. وكما نقول في السعودية: "إن شاء الله".