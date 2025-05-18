وأفادت مصادر محلية بأن انتحارياً فجّر نفسه في موقع كان يضم عدداً من المتقدمين للالتحاق بصفوف الجيش الوطني الصومالي، في أثناء انتظارهم لإجراءات التسجيل.

وأسفر التفجير عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، لم يُحدّد عددهم بعد. وقال شاهد العيان "أبشر سياد"، إنه كان قريباً من موقع الحادث لحظة وقوع التفجير، وأضاف: "رأيت جثثاً تتطاير في المكان عقب التفجير".

وفي وقت لاحق أعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري.

وجاء في بيان لوزارة الإعلام الصومالية "وقع هجوم انتحاري هذا الصباح الساعة 09:20 أمام ثكنة زيرو دامايو" مشيراً إلى أن "قوات الأمن موجودة في الموقع، وقد فتحت تحقيقاً".

وأضاف البيان "أُبلغ عن سقوط ضحايا، لكن التفاصيل لا تزال قيد التحقق".

وأدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان الهجوم الذي أسفر عن "مقتل وإصابة العشرات"، وأعربت القاهرة عن تضامنها مع الصومال، وقدمت "تعازيها" إلى الحكومة الصومالية وأسر الضحايا.

يُذكر أنّ "حركة الشباب" تنفّذ عديداً من الهجمات على القوات الحكومية والمدنيين في الصومال منذ عام 2007.