سياسة
1 دقيقة قراءة
حركة الشباب تتبنى تفجيراً انتحارياً أوقع قتلى وجرحى قرب قاعدة عسكرية بمقديشيو
سقط عدد من القتلى والجرحى، اليوم الأحد، جراء تفجير انتحاري تبنّته حركة الشباب، قرب قاعدة "زيرو دامايو" العسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، .
حركة الشباب تتبنى تفجيراً انتحارياً أوقع قتلى وجرحى قرب قاعدة عسكرية بمقديشيو
موقع تفجير انتحاري قرب قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو / AFP
18 مايو 2025

وأفادت مصادر محلية بأن انتحارياً فجّر نفسه في موقع كان يضم عدداً من المتقدمين للالتحاق بصفوف الجيش الوطني الصومالي، في أثناء انتظارهم لإجراءات التسجيل.

وأسفر التفجير عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، لم يُحدّد عددهم بعد. وقال شاهد العيان "أبشر سياد"، إنه كان قريباً من موقع الحادث لحظة وقوع التفجير، وأضاف: "رأيت جثثاً تتطاير في المكان عقب التفجير".

وفي وقت لاحق أعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري.

وجاء في بيان لوزارة الإعلام الصومالية "وقع هجوم انتحاري هذا الصباح الساعة 09:20 أمام ثكنة زيرو دامايو" مشيراً إلى أن "قوات الأمن موجودة في الموقع، وقد فتحت تحقيقاً".

وأضاف البيان "أُبلغ عن سقوط ضحايا، لكن التفاصيل لا تزال قيد التحقق".

وأدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان الهجوم الذي أسفر عن "مقتل وإصابة العشرات"، وأعربت القاهرة عن تضامنها مع الصومال، وقدمت "تعازيها" إلى الحكومة الصومالية وأسر الضحايا.

يُذكر أنّ "حركة الشباب" تنفّذ عديداً من الهجمات على القوات الحكومية والمدنيين في الصومال منذ عام 2007.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us