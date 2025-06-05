تركيا
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الرئيس أردوغان في اليوم العالمي للبيئة: الأرض أمانة في أعناقنا
وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة في 5 يونيو/حزيران، رسالة أكد فيها أهمية التفاعل الإنساني المسؤول مع البيئة، مشدداً على أن ما يشهده العالم من كوارث وتغيرات مناخية انعكاس لسوء تعامل الإنسان مع الطبيعة.
الرئيس أردوغان في اليوم العالمي للبيئة: الأرض أمانة في أعناقنا
أردوغان في اليوم العالمي للبيئة: الأرض أمانة في أعناقنا / AA
منذ 5 ساعات

وأوضح الرئيس أردوغان، في منشور نقله المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك على منصة إكس، أن اليوم العالمي للبيئة ليس مجرد مناسبة رمزية، بل دعوة ملحّة لتحمل المسؤولية الجماعية والفردية تجاه كوكب الأرض، قائلاً: "الطبيعة لا تتكلم، لكن رسائلها واضحة وقوية، فهي ترد علينا كما نعاملها".

وأشار في رسالته إلى أن العصر الحالي يمثل أكثر المراحل تأثيراً في التاريخ على البيئة، "مع تزايد استنزاف الموارد الطبيعية، وتعمّق آثار التغير المناخي، وتراجع التنوع البيولوجي إلى مستويات مقلقة".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تواصل جهودها لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة من خلال دعم مشاريع الطاقة الخضراء، وإعادة التدوير، وسياسات "صفر نفايات"، إلى جانب التخطيط الحضري الصديق للبيئة.

وأضاف: "نعتبر الأرض والمياه والهواء والغابات أمانة في أعناقنا، وليست مجرد إرث نتركه، وعلينا أداء واجبنا في حمايتها"، مشيراً إلى أهمية ترسيخ ثقافة العيش في انسجام مع الطبيعة، بخاصة من أجل الأجيال القادمة.

وفي ختام رسالته، دعا أردوغان جميع المواطنين والإنسانية جمعاء إلى تعزيز الوعي البيئي، والتزام كفاءة استخدام الطاقة، والإدارة السليمة للنفايات، وتبني عادات استهلاك تراعي البيئة، مؤكداً ثقته بأن تركيا في "قرنها الجديد" ستحقق هدفها في أن تكون من الدول الرائدة في الحفاظ على الطبيعة.

مصدر:aa
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