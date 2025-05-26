الحرب على غزة
3 دقيقة قراءة
نتنياهو يتراجع عن تلميحه بإمكان التوصل إلى صفقة.. ومبعوثا ترمب لعائلات الأسرى في غزة: نأمل بتطورات
أبلغ مبعوثان للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء الاثنين، عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بأملهما حدوث "تطورات خلال اليومين المقبلين".
نتنياهو يتراجع عن تلميحه بإمكان التوصل إلى صفقة.. ومبعوثا ترمب لعائلات الأسرى في غزة: نأمل بتطورات
وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة عشرات منهم / AP
منذ 14 ساعات

وزاد هذا الإبلاغ من حالة الترقب والارتباك في إسرائيل، خصوصاً بعد تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تلميح بإعلان وشيك بشأن صفقة تبادل.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن " ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، وآدم بوهلر مبعوث ترمب لشؤون الأسرى والمفقودين، تحدثا مساء الاثنين، مع عائلات الأسرى". وذكرت الهيئة أن ويتكوف وبوهلر، أعربا عن أملهما حدوث تطورات خلال اليومين المقبلين، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، أثار تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضجة كبيرة داخل إسرائيل، بما في ذلك في أوساط عائلات الأسرى. وقال نتنياهو في تصريح متلفز مقتضب: "إطلاق سراح مختطفينا (الأسرى) في صدارة أولوياتنا، وآمل جداً أن نتمكن من الإعلان عن شيء بهذا الشأن. إن لم يكن اليوم فغداً".

لكنه تراجع بعد ذلك بوقت قصير، وقال في بيان لمكتبه: "المقصد لم يكن بشكل ملموس (يشير) إلى اليوم أو غداً، بل إلى الجهود الدائمة المبذولة للتوصل إلى صفقة".

من جانبها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مصادر إسرائيلية مطّلعة لم تسمّها، أن "نتنياهو قصد القول إننا نعمل بجد، وإنْ لم تجرِ صفقة اليوم فلن نستسلم"، وفق تعبيرها.

وادّعت المصادر: "نمارس الضغط على حماس، وكذلك على ويتكوف (المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف)، ونأمل في أخبار طيبة، لكنّ المقصود كان المستقبل القريب وليس بالضرورة اليوم أو غداً (...) كانت مجرد طريقة تعبير".

وخلّف تصريح نتنياهو المتلفز حماسة كبيرة لدى عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين توجهوا إلى منسّق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، لطلب توضيحات بشأنه، وفق ما أوردته القناة السابعة العبرية.

وقالت عائلات الأسرى في بيان: "نشعر بأنهم يعذبوننا، كل تصريح من هذا النوع يجعل قلوبنا المكسورة تقفز "، وفق القناة 12 العبرية.

ورداً على ذلك، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن "تصريحات نتنياهو غير المسؤولة تسبب ألماً شديداً لعائلات المختطفين (الأسرى) وللجمهور الإسرائيلي بأكمله". وأضاف لابيد في تدوينة على إكس: "على نتنياهو أن يقف أمام الكاميرات، ويقدم الاعتذار لعائلات المختطفين (الأسرى)، بدلاً من الاختباء وراء الإحاطات باسم شخص مجهول في مكتبه".

وفي وقت سابق مساء الاثنين، قال مصدر فلسطيني مقرب من حماس، إن الحركة وافقت على مقترح ويتكوف، فيما ادّعى موقع واللا العبري أن ويتكوف نفى موافقة حماس على مقترحه، وقال إن "تل أبيب قبلت به".

وتقول الحكومة الإسرائيلية إنها تتمسك بمقترح قدمه المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في مارس/آذار الماضي. والمقترح يقضي بإطلاق حماس نصف الأسرى الإسرائيليين في اليوم الأول من اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، يجري خلالها التفاوض على اتفاق دائم يتضمن أيضاً الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

ومراراً، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعةً واحدةً"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين. لكنَّ نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حالياً على إعادة احتلال غزة.

وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 أحياء، فيما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة عشرات منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وترتكب إسرائيل بدعمٍ أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us