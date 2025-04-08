جماعة الحوثي: المقاتلات الأمريكية شنت 22 غارة على العاصمة صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن المقاتلات الأمريكية شنت 22 غارة جوية على محافظات صنعاء ومأرب والحديدة في شمال ووسط وغرب اليمن منذ الليلة الماضية.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية ووكالة أنباء سبأ التابعتان للجماعة، نقلاً عن مصادر حوثية، أن الطيران الأمريكي استهدف محافظة صنعاء بـ11 غارة، منها 6 غارات على منطقة جربان في مديرية سنحان، و5 غارات على منطقة الجميمة في مديرية بني حشيش.

وفي محافظة مأرب، شنت المقاتلات الأمريكية 9 غارات، من بينها 5 غارات على مديرية مجزر، و2 على منطقة كوفل في مديرية صرواح، و2 على مديرية الجوبة.

أما في محافظة الحديدة، فقد أفادت المصادر أن الطيران الأمريكي استهدف مديرية كمران، أكبر جزر اليمن في البحر الأحمر، بغارتين.

ولم يُبلَغ عن أي تفاصيل حول الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن الغارات الأمريكية حتى الساعة 08:30 (ت.غ) بحسب المصادر ذاتها، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الأمريكي حول الغارات التي نُفذت منذ الليلة الماضية ضد مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وأمس الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ عملية طالت "هدفاً عسكرياً" في تل أبيب باستخدام طائرة مسيّرة، واستهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بصواريخ مجنحة ومسيّرات، فيما تحدثت إسرائيل عن اعتراض طائرة مسيّرة من اليمن قبل دخولها أجواءها.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز، إن "سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة)، نفّذ عملية عسكرية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدوّ الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيّرة من نوع يافا"، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح أن عملية أخرى "استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة".

والأحد، أعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين مقتل 6 مدنيين وإصابة 32 آخرين، بينهم أطفال ونساء، جرّاء غارات جوية أمريكية استهدفت محافظتي صنعاء وصعدة شمالي اليمن.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، شنت الولايات المتحدة مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل 82 مدنياً وإصابة 214 آخرين على الأقل، بينهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

وتأتي الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

​​​​​​​وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.