وبوقت سابق اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مقاتلاته استهدفت الليلة الماضية ما وصفه بـ"وسائل قتالية" تعود للحكومة السورية في منطقة جنوبية لم يحددها، وذلك "رداً على إطلاق قذيفتين صاروخيتين نحو الأراضي الإسرائيلية مساء الثلاثاء".

وتعليقاً على ذلك، قالت محافظة درعا في بيان على قناتها على تليغرام، إن الاعتداءات الإسرائيلية أمس في المنطقة الجنوبية، واستهداف تل أبيب مناطق مدنية عدة وحقولاً زراعية في محافظة درعا، كان الهدف منها اختلاق ذرائع واهية وروايات مفبركة لا تمت للواقع بصلة، لتبرير عدوان غاشم"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأوضحت المحافظة أن الاعتداءات تشكّل "تهديداً مباشراً لحياة المدنيين، وأدت إلى أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن حالة الذعر التي عاشها السكان جراء القصف العنيف الذي طال مدينة إزرع ومحيط بلدات تسيل وسحم وجاسم وتل المحص وتل المال"، وأشارت إلى أن الاستهداف شمل أيضاً الحقول الزراعية المحيطة ببلدتي كويا ومعرية في منطقة حوض اليرموك.

وقالت الوكالة، إن أهالي محافظة درعا اعتبروا الاعتداءات المتكررة على المنطقة الجنوبية "خرقاً فاضحاً للقوانين الدولية والإنسانية".

وطالب الأهالي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة بـ"محاسبة الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد لاعتداءاته التي تزيد من حدة التوتر وتهدد السلم الإقليمي والدولي".

وحمّل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، الأربعاء، الحكومة السورية المسؤولية عما يجري على أراضيها، مشدداً على أنها "ستواصل تحمل العواقب طالما استمرت الأنشطة العدائية المنطلقة من أراضيها"، ملوحاً في الوقت نفسه بالتحرك ضد "أي تهديد يستهدف دولة إسرائيل".

فيما قالت وزارة الخارجية السورية إنه "لم يجرِ حتى اللحظة التثبت من صحة الأنباء المتداولة عن قصف باتجاه الجانب الإسرائيلي"، وأوضحت أن "هناك أطرافاً عديدة (لم تحددها) تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة لتحقيق مصالحها الخاصة"، مؤكدة أن "سوريا لم ولن تشكل تهديداً لأي طرف في المنطقة".

وأدانت "بشدة" القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى "وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة"، من دون ذكر تفاصيلها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

كما لفتت إلى أن "هذا التصعيد يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية"، داعية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات، وإلى دعم الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا والمنطقة".

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد بعد إسقاط الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

وكشف الرئيس السوري أحمد الشرع في 7 مايو/أيار الماضي عن أن بلاده تجري عبر وسطاء "مفاوضات غير مباشرة" مع إسرائيل لتهدئة الأوضاع، مؤكداً أنه على إسرائيل "التوقف عن تصرفاتها العشوائية وتدخلها في الشأن السوري".