تركيا
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أردوغان يدعو تنظيم YPG الإرهابي إلى تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أنّ تنظيم YPG الإرهابي يماطل في تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية، مؤكداً أن تركيا تتابع تنفيذ القرارات المتخذة، عن كثب.
أردوغان يدعو تنظيم YPG الإرهابي إلى تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية
الرئيس أردوغان على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان / AA
29 مايو 2025

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة، خلال عودته من أذربيجان التي زارها، أمس الأربعاء، للمشاركة في احتفالات يوم الاستقلال.

ولفت أردوغان إلى ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وهيكلها الموحد ووحدتها الوطنية. وقال: "كنا قد أعربنا سابقاً عن ترحيبنا بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه، لكننا نرى أن YPG لا يزال يواصل أساليب المماطلة، ويتوجب عليه أن يتوقف عن ذلك".

وشدد على أن تركيا تتابع تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الصدد عن كثب. كما أكد عدم وجود مشكلات في مسار مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب"، وأن التطورات جيدة وتسير على نحو إيجابي.

المفاوضات الروسية-الأوكرانية

في ما يتعلق بتطورات الملف الروسي-الأوكراني، رحَّب أردوغان باقتراح وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، عقد جولة ثانية من المفاوضات في إسطنبول يوم 2 يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف: "لافروف صرح بأنهم يريدون عقد الجولة الثانية من المحادثات الروسية-الأوكرانية في إسطنبول، وبذلك سيبدأ مسار إسطنبول للسلام من جديد".

وأشار إلى أن تركيا على تواصل مع كل من روسيا وأوكرانيا، وترى أن الزخم الحاصل فرصة لتحقيق سلام دائم. وتابع: "لا ينبغي التقليل من شأن تصريح لافروف، فقد زاد أملنا أكثر في السلام".

وعلى صعيد آخر، أعلن أردوغان توصل شركة البترول التركية إلى اتفاق للتنقيب عن الطاقة في باكستان، واستمرار الأنشطة الطاقية في الصومال وليبيا.

وشدد على أن تركيا أصبحت منتجاً ومصدِّراً محتملاً للطاقة بدلاً من مستورد فقط، وتهدف إلى أن تكون مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة.

مصدر:TRT Arabi
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