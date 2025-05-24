وأكد الرئيس أردوغان خلال اللقاء أنه يعتقد أن أياماً أكثر إشراقاً وسلاماً تنتظر سوريا، وأن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا كما فعلت حتى الآن.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده ترحب برفع العقوبات عن سوريا، وأنه من المهم الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وأن يجري حكم البلاد والجيش من مركز واحد.

وأوضح كذلك أن احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول، وأن تركيا ستواصل معارضته على كل المنابر، كما شدّد الرئيس أردوغان على أن العلاقات الثنائية والتعاون بين تركيا وسوريا سيستمر في التطور في جميع المجالات، وخاصة في مجالات الطاقة والدفاع والنقل، وأن تركيا ستفي بمتطلبات علاقات الجوار والأخوّة، كما فعلت حتى الآن.

من جهته، وجّه الرئيس السوري أحمد الشرع الشكر للرئيس التركي على دعمه وجهوده الحاسمة لرفع العقوبات.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، إضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون. بينما حضر من الجانب السوري وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني ومسؤولون آخرون.