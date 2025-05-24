تركيا
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أردوغان للشرع: سنواصل معارضة عدوان إسرائيل على سوريا والوفاء بمتطلبات الجوار والأخوّة
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، نظيره السوري أحمد الشرع، في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهتشة في إسطنبول، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والعالمية.
أردوغان للشرع: سنواصل معارضة عدوان إسرائيل على سوريا والوفاء بمتطلبات الجوار والأخوّة
الرئيس التركي خلال استقباله نظيره السوري بقصر دولمة بهتشة في إسطنبول / AA
24 مايو 2025

وأكد الرئيس أردوغان خلال اللقاء أنه يعتقد أن أياماً أكثر إشراقاً وسلاماً تنتظر سوريا، وأن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا كما فعلت حتى الآن.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده ترحب برفع العقوبات عن سوريا، وأنه من المهم الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وأن يجري حكم البلاد والجيش من مركز واحد.

وأوضح كذلك أن احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول، وأن تركيا ستواصل معارضته على كل المنابر، كما شدّد الرئيس أردوغان على أن العلاقات الثنائية والتعاون بين تركيا وسوريا سيستمر في التطور في جميع المجالات، وخاصة في مجالات الطاقة والدفاع والنقل، وأن تركيا ستفي بمتطلبات علاقات الجوار والأخوّة، كما فعلت حتى الآن.

من جهته، وجّه الرئيس السوري أحمد الشرع الشكر للرئيس التركي على دعمه وجهوده الحاسمة لرفع العقوبات.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، إضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون. بينما حضر من الجانب السوري وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني ومسؤولون آخرون.

مصدر:TRT Arabi
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